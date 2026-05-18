Explozie puternică la o unitate militară din Botoșani. Trei persoane au fost grav rănite

Momente dramatice în Botoșani: explozie într-un poligon militar, o victimă inconștientă și intervenție CBRN de urgență

Municipiul Botoșani a intrat în stare de alertă, luni după-amiază, după ce o explozie puternică s-a produs la Unitatea Militară 01189, situată pe strada Petru Rareș. Incidentul, urmat de un incendiu violent, a mobilizat de urgență echipaje de pompieri, ambulanțe, SMURD și poliție.

Primele informații arată că trei persoane au fost grav rănite în urma deflagrației. Una dintre victime se află în stare de inconștiență, o alta este în stare foarte gravă, iar cea de-a treia persoană rănită este în stare gravă. Din datele preliminare, victimele participau la o operațiune de dezafectare a unor echipamente militare în momentul producerii exploziei, potrivit Antena 3 CNN

Intervenție de amploare în poligonul militar

La scurt timp după apelul la 112, autoritățile au trimis în zonă mai multe echipaje de intervenție. Zona poligonului militar a fost împânzită de autospeciale de stingere, ambulanțe și forțe de ordine, în timp ce salvatorii au încercat să limiteze efectele incendiului și să acorde primul ajutor victimelor.

Incendiul izbucnit după explozie s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, ceea ce a determinat mobilizarea unor resurse suplimentare pentru stingerea focului și securizarea perimetrului.

„Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat şi echipajul CBRN al ISU Suceava”, a declarat căpitan Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoşani.

Victimele ar fi dezafectat echipamente militare

Surse apropiate anchetei susțin că explozia s-ar fi produs în timpul unei operațiuni de manipulare și dezafectare a unor echipamente militare. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care a avut loc incidentul și dacă au fost respectate toate procedurile de siguranță, potrivit Monitorul de Botoșani.

Gravitatea situației a determinat solicitarea echipajului specializat CBRN din cadrul ISU Suceava, unitate pregătită să intervină în situații cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear. Autoritățile nu au oferit până în acest moment informații privind existența unui risc suplimentar pentru populație.