Crăciun pe rit vechi 2026, pe 7 ianuarie: o tradiție veche de secole, păstrată și azi

În timp ce majoritatea românilor prăznuiesc Nașterea Domnului pe 25 decembrie, există comunități care respectă în continuare calendarul iulian (stilul vechi), introdus de împăratul Iulius Cezar în anul 45 î.Hr.

Când pică Crăciunul pe rit vechi în 2026

În anul 2026, Crăciunul pe rit vechi se sărbătorește miercuri, 7 ianuarie. Este o zi de mare însemnătate pentru rușii lipoveni, sârbi, ucraineni, dar și pentru românii de peste Prut. Diferența apare deoarece calendarul iulian este decalat cu 13 zile față de calendarul gregorian folosit astăzi.

Sărbătoarea începe, de fapt, în Ajunul Crăciunului, pe 6 ianuarie, când familiile se adună la masă, dar consumă doar mâncare de post. Tradiția spune că nu se gustă nimic de dulce până la apariția primei stele pe cer, simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi către Betleem.

Diferența dintre Crăciunul pe rit vechi și pe rit nou

Calendarul iulian a fost utilizat timp de secole de toți creștinii. Cu timpul, astronomii au observat însă o mică eroare: anul iulian era mai lung decât anul solar, ceea ce a dus la decalaje tot mai mari în timp. Pentru a corecta această problemă, Papa Grigorie al XIII-lea a introdus, în 1582, calendarul gregorian, eliminând zece zile din calendar.

Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat în 1924, aliniindu-se astfel datei de 25 decembrie. Totuși, nu toate bisericile ortodoxe au acceptat schimbarea. Biserica Rusă, Biserica Sârbă, Patriarhia Ierusalimului și mănăstirile de pe Muntele Athos au păstrat calendarul iulian, motiv pentru care Crăciunul este sărbătorit pe 7 ianuarie.

De ce unii români sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie

În România, Crăciunul pe rit vechi este prăznuit din motive etnice sau religioase de mai multe comunități:

Rușii lipoveni , în special din Dobrogea și Moldova, care au păstrat tradițiile neschimbate de sute de ani.

Ucrainenii din zone precum Maramureș și Bucovina.

Sârbii din Banat, care urmează calendarul nerevizuit al Bisericii Sârbe.

Pentru aceste comunități, nu este vorba doar de o dată diferită, ci de un mod distinct de a trăi credința: slujbe în slavonă, obiceiuri vechi și ritualuri păstrate cu strictețe.

Tradiții de Crăciun pe rit vechi

Crăciunul pe stil vechi păstrează obiceiuri străvechi, transmise din generație în generație. Postul Crăciunului durează 40 de zile și se încheie pe 6 ianuarie, fiind o perioadă de curățare sufletească.

În Ajun, pe masă se pun adesea 12 feluri de mâncare de post, câte unul pentru fiecare apostol: grâu fiert cu nucă, sarmale de post, compot de prune afumate. Sub fața de masă se așază bani și fân, ca simbol al belșugului.

Liturghia de la miezul nopții este un moment central al sărbătorii. După slujbă, oamenii colindă, iar cetele merg din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului.

Revelionul pe rit vechi

La două săptămâni după Anul Nou oficial, comunitățile pe stil vechi sărbătoresc Revelionul în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Tradiția spune că oamenii trebuie să fie veseli, deoarece starea din această noapte va influența norocul din anul care urmează. Mesele sunt bogate, cu sarmale, piftie și plăcinte de casă.

Când s-a născut, de fapt, Iisus Hristos

Biblia nu indică o dată exactă a Nașterii Domnului. Mulți istorici consideră că evenimentul ar fi avut loc primăvara sau toamna. Data de 25 decembrie a fost aleasă simbolic, suprapunându-se peste sărbători păgâne legate de solstițiul de iarnă, transformate ulterior într-o mare sărbătoare creștină.

De ce Crăciunul este prăznuit de două ori

Folosirea a două calendare diferite – iulian și gregorian – explică de ce Crăciunul este sărbătorit la două date distincte. Deși majoritatea ortodocșilor folosesc astăzi calendarul îndreptat, unele biserici și comunități au ales să păstreze tradiția veche, ca semn al continuității și fidelității față de credința strămoșească.

Crăciunul pe rit vechi 2026, sărbătorit pe 7 ianuarie, nu este doar o diferență de calendar, ci expresia unei tradiții vii, păstrate cu sfințenie de milioane de credincioși. Indiferent de dată, mesajul rămâne același: bucuria Nașterii Domnului, familia, credința și speranța într-un an mai bun.