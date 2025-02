Obiceiuri străvechi de Lăsata Secului 2025: Cum se ține și ce trebuie să faci

Ce reprezintă Lăsata Secului și când are loc în 2025?

Lăsata Secului marchează începutul Postului Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin-ortodox. În 2025, Lăsatul Secului pentru carne va avea loc duminică, 23 februarie, iar pentru brânză și lactate, pe duminică, 2 martie. Aceste două etape îi ajută pe credincioși să se pregătească treptat pentru perioada de post strict, care începe pe 3 martie și se încheie pe 19 aprilie.

Cuvântul „sec” din expresia „Lăsatul Secului” provine din latinescul siccŭs și înseamnă „uscat”, făcând referire la o alimentație lipsită de grăsimi și produse de origine animală. Însă, dincolo de restricțiile alimentare, Lăsata Secului și Postul Paștelui sunt momente de purificare spirituală, rugăciune și apropiere de Dumnezeu.

Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului pentru Postul Paștelui

1. Săptămâna Albă (24 februarie - 2 martie)

După ce pe 23 februarie se consumă pentru ultima dată carne, începe Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei, în care creștinii pot consuma lactate, ouă și pește. În această săptămână nu se fac nunți, deoarece se consideră o perioadă de tranziție spre post și de curățare sufletească.

2. Masa de Lăsata Secului – O ultimă sărbătoare culinară

În multe regiuni ale țării, Lăsata Secului este prilej de reuniune a familiei în jurul unei mese îmbelșugate, unde se servesc preparate tradiționale: pâine proaspăt coaptă, plăcinte cu brânză, tăiței cu nucă sau mac, poame coapte și friptură de pasăre. Se spune că trebuie să te saturi bine în această zi, pentru că de acum înainte începe perioada de „post și înfrânare”.

3. Parastase și pomenirea morților

Sâmbăta dinaintea Lăsatului Secului este dedicată pomenirii celor adormiți. Se fac parastase, se împart pomeni și se aprind lumânări, astfel încât sufletele celor plecați să fie pomenite și să primească lumină și iertare.

4. Seara de petrecere – Ultima noapte de veselie înainte de post

În trecut, Lăsata Secului semăna cu un mic Revelion. Tinerii se adunau în șezători, unde fetele aduceau gogoși și plăcinte, iar băieții jucau și cântau până la miezul nopții. În anumite zone ale țării, această sărbătoare avea denumiri locale, precum: Priveghi, Hodăițe, Refenele, Opaiț.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți – Mesajul spiritual al Lăsatului Secului

Duminica în care se lasă sec de carne este cunoscută și ca Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, având o puternică încărcătură spirituală. În această zi, în biserici se citește Evanghelia care amintește despre separarea drepților de păcătoși, asemenea unui păstor care își împarte oile de capre.

Biblia ne îndeamnă să fim milostivi și să ne îndreptăm atenția spre faptele bune:

"Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine." (Matei 25:35-36)

Aceasta este o lecție importantă pentru creștini, care sunt chemați la milostenie, post și rugăciune în perioada următoare.

Postul Paștelui 2025: Cel mai lung și mai aspru post din an

După Lăsata Secului, începe Postul Mare, o perioadă de 40 de zile de post aspru, la care se adaugă Săptămâna Patimilor. În această perioadă, creștinii trebuie să respecte o serie de reguli stricte:

Post alimentar: Se renunță la carne, lactate și ouă. Singurele zile cu dezlegare la pește sunt 25 martie (Buna Vestire) și 13 aprilie (Floriile).

Post spiritual: Se intensifică rugăciunile și se recomandă participarea la slujbele bisericii.

Post sufletesc: Creștinii sunt îndemnați să renunțe la gândurile rele, certuri, bârfă și să își ceară iertare de la cei din jur.

Duminica Iertării – Pregătirea sufletească pentru Postul Mare

Pe 2 martie 2025, creștinii marchează Lăsatul Secului de brânză, cunoscut și ca Duminica Iertării. Aceasta este ultima zi înainte de intrarea în post și un moment de reflecție asupra păcatelor. În biserici, credincioșii își cer iertare unii altora, spunând: „Dumnezeu să te ierte, și pe mine să mă ierte!”

Fie ca acest post să ne aducă pace, liniște sufletească și apropiere de Dumnezeu!