Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Cele mai frumoase urări și SMS-uri pentru Ion, Ioan și Ioana

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe 7 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut drept „Înaintemergătorul Domnului”, cel care a vestit venirea lui Hristos. Este una dintre cele mai importante sărbători religioase ale începutului de an și, totodată, ziua onomastică pentru aproape două milioane de români care poartă numele Ion, Ioan, Ioana sau derivatele acestora. Dacă vrei să trimiți un mesaj inspirat, emoționant sau amuzant, găsești mai jos cele mai frumoase urări de Sfântul Ioan.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei și al preotului Zaharia, s-a născut în cetatea Orini și este considerat ultimul profet al Vechiului Testament. El este numit „Înaintemergătorul”, pentru că a pregătit poporul pentru venirea lui Iisus Hristos.

Numele Ioan provine din ebraicul Iohanan și înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”.

Câți români își serbează onomastica de Sfântul Ioan

Potrivit datelor oficiale, 1.975.838 de persoane au ca patron spiritual pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Cele mai întâlnite prenume masculine sunt: Ioan - 447.697, Ionuţ - 361.680, Ion - 336.421, Ionel - 134.570, Nelu - 20.302, Ivan - 7.482, Jan - 4.491, Ionică - 4.460, Jean - 3.411 și Ioniță - 1.865.

La femei, domină Ioana - 390.970, Ionela - 148.141, Oana - 72.012, Ionica - 19.241, Nela - 10.783, Ionelia - 6.785, Jana - 4.811, Ionuţa - 582 și Onuţa - 134.

Mesaje de Sfântul Ioan pentru familie

„Fie ca sănătatea, liniștea și dragostea celor dragi să te însoțească mereu. La mulți ani de Sfântul Ioan!”

„Ziua numelui tău să fie la fel de frumoasă ca sufletul tău. Sfântul Ioan să te ocrotească!”

„Ne gândim cu toții la tine și îți dorim din inimă sănătate, pace și bucurii. La mulți ani!”

Mesaje de Sfântul Ioan pentru prieteni

„La mulți ani, Ioane! Să ai parte de sănătate, prietenii adevărate și bucurii fără număr.”

„De ziua numelui tău îți doresc să ți se împlinească toate dorințele și să ai parte de zile senine.”

„Cineva acolo sus te iubește, iar cineva aici jos te apreciază enorm. La mulți ani!”

Mesaje de Sfântul Ioan pentru colegi, șefi sau parteneri de afaceri

„La mulți ani de ziua numelui! Vă dorim succes, sănătate și împliniri pe toate planurile.”

„Sfântul Ioan să vă călăuzească pașii spre realizări profesionale și liniște sufletească.”

„Multă energie, inspirație și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!”

„La mulți ani, Ioane! Să ai sănătate beton, noroc cât cuprinde și motive zilnice de petrecere!”

„Azi e ziua ta, așa că pregătește paharele! La mulți ani și distracție maximă!”

„Un camion cu bani, un munte de noroc și un ocean de sănătate! La mulți ani, Ion!”

Mesaje religioase de Sfântul Ioan

„Sfântul Ioan Botezătorul să te ocrotească, să-ți lumineze calea și să-ți aducă pace în suflet.”

„Fie ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze fiecare zi cu sănătate și bucurii. La mulți ani!”

„Numele sfânt pe care îl porți să-ți fie pavăză și călăuză în viață.”