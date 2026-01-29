Ziua împăcării: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare mare în România, pe 30 ianuarie 2026

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți împreună pe 30 ianuarie, sunt considerați cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii, „dreptarele Ortodoxiei” prin viața lor sfântă și prin învățăturile care au consolidat credința.

Sărbătoarea îi cinstește laolaltă, deși fiecare are și zi de pomenire separată: Sfântul Vasile (1 ianuarie), Sfântul Grigorie Teologul (25 ianuarie), Sfântul Ioan Gură de Aur (27 ianuarie și 13 noiembrie). Pe 30 ianuarie sunt celebrate, simbolic, roadele strădaniilor lor pentru Biserică.

Contextul în care au trăit Sfinții Trei Ierarhi

Cei trei au trăit în secolul al IV-lea, într-o perioadă în care Biserica, ieșită din persecuțiile împăraților romani, a fost pusă la încercare de erezii și interpretări greșite ale credinței. Lupta lor a fost una continuă pentru păstrarea dreptei credințe apostolice, mai ales în ceea ce privește dogma Sfintei Treimi, una dintre cele mai importante taine ale creștinismului.

Au fost ierarhi, teologi și oameni de cultură ai vremii: au cunoscut profund Scripturile, dar au știut și să prețuiască ceea ce era valoros în filosofia și știința epocii lor.

Ce îi face unici pe fiecare dintre cei trei

Sfântul Vasile cel Mare – păstor, ctitor și îndrumător al monahilor

Sfântul Vasile a fost un mare conducător duhovnicesc, atât pentru mireni, cât și pentru călugări. Predicile lui sunt renumite, între ele aflându-se tâlcuiri la Cartea Facerii și Psalmi. Rânduielile monahale formulate de el au rămas reper peste veacuri, punând accent pe echilibrul dintre rugăciune și muncă.

Tot el a încurajat ajutorarea celor în nevoie, chemându-i pe cei înstăriți să sprijine așezămintele creștine pentru săraci, bolnavi și neputincioși. Împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, a contribuit la înfrumusețarea slujirii, lăsând Bisericii Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

Sfântul Grigorie Teologul – „Cuvântătorul de Dumnezeu”

Orator înnăscut, poet și teolog de mare profunzime, Sfântul Grigorie a rămas în tradiție drept „Teologul”, pentru modul în care a explicat oamenilor din vremea lui taina Sfintei Treimi.

Ajuns la Constantinopol într-un moment în care rătăcirile erau puternice, a reușit prin predici și claritate teologică să întărească Ortodoxia, iar cele mai cunoscute rămân Cele cinci Cuvântări Teologice, rostite în biserica Învierii.

Sfântul Ioan Gură de Aur – predicatorul pocăinței și al milosteniei

Sfântul Ioan a folosit amvonul mai ales pentru îndreptarea vieții creștine: i-a chemat pe oameni la pocăință, milostenie și îndreptare, dojenind nedreptatea și încurajând curajul moral. Este considerat unul dintre cei mai mari predicatori ai Bisericii.

A lăsat tâlcuiri valoroase, între care interpretări la Evanghelia după Matei și la Epistolele Sfântului Apostol Pavel, descrise adesea ca o „Evanghelie practică”.

De ce sunt prăznuiți împreună pe 30 ianuarie

În Constantinopol, la sfârșitul secolului al XI-lea și începutul secolului al XII-lea, credincioșii ajunseseră să se împartă: unii îl considerau pe Vasile cel Mare „cel mai mare”, alții pe Grigorie Teologul, iar alții pe Ioan Gură de Aur.

Tradiția arată că, pentru a opri dezbinarea, cei trei sfinți s-au arătat unui arhiereu înțelept, Ioan, mitropolitul Evhaitelor, cerând să fie cinstiți într-o singură zi, deoarece „în fața lui Dumnezeu sunt una”. Astfel a fost rânduită prăznuirea comună pe 30 ianuarie, ca să fie întărită ideea de pace, unitate și împăcare.

Troparul îi numește „învățători ai lumii” și îi cheamă să se roage pentru pacea lumii și „mare milă” pentru suflete.

Tradiții și credințe populare de Sfinții Trei Ierarhi

În multe zone, ziua este văzută ca o sărbătoare a împăcării: rudele sau oamenii certați încearcă să îngroape conflictul, iar proiectele începute „cu pace” sunt considerate aducătoare de spor.

În tradiția satului românesc, se păstrează și obiceiuri precum:

pomeni pentru cei adormiți (colivă, lumânare, pachete);

oprirea muncilor grele din gospodărie (spălat, măturat, treburi mari), ca semn de respect pentru sărbătoare;

semne legate de vreme: dacă „curg streșinile”, primăvara ar fi mai rece; dacă e ger, vara ar fi mai caldă (credințe populare).

În unele locuri, fetele țin post și se roagă pentru o căsnicie fericită.

Cui spui „La mulți ani” pe 30 ianuarie

Își serbează onomastica cei care poartă nume sau derivate precum: