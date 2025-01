5 greseli care trebuie evitate la jocurile de noroc

Chiar daca esti esti jucator experimentat, tot poti cadea in diferite capcane care fac din sesiunea de joc una nu tocmai placuta. Astfel ca, inainte de a vorbi despre greselile pe care ar trebui sa le eviti, iti recomandam sa accesezi platforma cazinouri-legale.ro, o platforma care prezinta toate cazinourile online legale din Romania.

Alegerea unei platforme nelicentiate

Cu siguranta, cea mai mare greseala pe care o poti face atunci cand vrei sa iti deschizi un cont la un casino online este sa o faci la unul care nu este licentiat de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania.

ONJN este singura autoritate reglementata de la noi din tara care poate sa ofere licente de functionare pentru cazinouri online. Jucand la un operator licentiat, poti fi sigur ca acesta respecta legile si reglementarile stricte din domeniu, iar tu esti protejat.

O platforma online nelicentiata nu ofera garantie in ceea ce priveste corectitudinea jocurilor oferite si in ceea ce priveste efectuarea platilor in cazul unor castiguri. De asemenea, in cazul in care intampini problema cu acea platforma, nu exista o organizatie catre care te poti adresa.

Iata ce poti face pentru a evita aceasta greseala:

Verifica licenta operatorului – aceasta trebuie sa fie afisata de obicei in partea de jos a paginii principale de pe site. In cazul in care nu exista o licenta afisata, stai departe de acel site, deoarece cel mai probabil nu este in legalitate. De asemenea, poti verifica direct pe site-ul ONJN daca acel cazino online la care vrei sa joci detine o licenta de functionare

Cauta recenzii – pe internet sunt foarte multi jucatori care si-au spus parerea despre un operator anume. Cauta informatii daca acesta este legal, daca efectueaza platile si daca jocurile oferite sunt corecte

Nu iti deschide un cont de joc pe platforme online care promit castiguri colosale si care isi ascund numarul de licenta. Cel mai probabil este un site de tip scam pe care vei pierde banii

Lipsa stabilirii unui buget de joc

O alta greseala extrem de mare pe care o poti face atunci cand joci la un casino online este sa nu iti stabilesti in prealabil un buget de joc.

Incep prin a-ti spune ca specialistii recomanda sa nu jucam mai mult de 10% din veniturile noastre lunare la jocuri de noroc. Daca nu stabilesti un buget clar, acest lucru poate duce la cheltuieli excesive si la pierderi mari de bani.

De asemenea, in cazul unor pierderi, emotiile pot interveni, iar atunci poti ajunge sa depui si mai multi bani. Iata ce poti face pentru a evita aceasta greseala:

Stabileste un buget maxim pe care esti dispus sa il pierzi fara ca celelalte cheltuieli esentiale sa-ti fie afectate

Nu juca la jocuri de noroc niciodata banii care sunt destinati pentru cheltuieli necesare precum rate bancare, chirie, mancare, utilitati, etc

Tratarea jocurilor de noroc ca pe un venit sigur

Foarte multi jucatori din Romania care isi deschid un cont la un casino online sunt de parere ca jocurile de noroc le pot aduce un venit sigur si constant. Total gresit, deoarece un cazino nu ofera niciodata un procentaj de returnare de 100%, jocurile oferite avand de obicei un procentaj RTP situat intre 90% si 99%. Asta inseamna ca indiferent de ce se intampla, cazinoul va fi intotdeauna in avantaj.

Asadar, atunci cand te inregistrezi la un cazino online, iti recomandam sa privesti jocurile de noroc ca o metoda de distractie si nu ca o metoda de a face bani rapid. Nu incerca sa castigi mai multi bani prin jocuri de noroc, ci priveste eventualele castiguri ca pe niste bonusuri.

Crearea conturilor multiple

Probabil ai vazut ca atunci cand vrei sa te inregistrezi la un operator de jocuri de noroc online, iti sunt afisate bonusurile de bun venit de pe o platforma anume. Bonusurile de bun venit sunt extrem de tentante deoarece ele iti ofera beneficii destul de mari pentru prima depunere sau pentru primele depuneri efectuate.

Asadar, poti fi tentat sa-ti deschizi mai multe conturi de joc pentru a profita de oferta, insa noi iti recomandam sa nu faci acest lucru. In primul rand, deschiderea conturilor multiple este interzisa, astfel ca daca faci acest lucru, toate conturile de joc vor fi inchise, iar bonusurile pe care vrei sa le obtii vor fi anulate.

In plus, in cazul in care apuci sa depozitezi bani pe conturi, acestia vor fi automat pierduti odata cu inchiderea conturilor de joc.

Neglijarea termenilor si conditiilor

Si nu in ultimul rand, cel mai important aspect de care trebuie sa tii cont atunci cand te inregistrezi la un cazino online este citirea termenilor si conditiilor. Asta deoarece cei mai multi jucatori se concentreaza strict pe bonusuri si promotii si nu si pe termenii si conditiile acestora.

Tocmai de aceea, daca vei cauta pareri ale jucatorilor despre bonusuri, vei putea observa faptul ca majoritatea se plang ca au incercat sa retraga bani si ca bonusurile le-au fost anulate. De cele mai multe ori, bonusurile si promotiile vin la pachet cu conditii de rulaj pe care trebuie sa le indeplinesti pentru a putea solicita o retragere, in caz contrar acestea fiind anulate.

Asadar, pentru a evita anularea bonusurilor si a castigurilor obtinute, precum si inchiderea contului de joc, iti recomandam sa citesti cu atentie termenii si conditiile cazinoului si termenii si conditiile bonusurilor oferite.

Fiind informat, vei avea cu siguranta o sesiune de joc placuta. Joaca intotdeauna responsabil si doar banii pe care ti-i permiti sa-i pierzi!