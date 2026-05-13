Ajutorul de deces 2026 urcă la 9.192 lei: cine depune dosarul, ce acte cer casele de pensii și în cât timp intră banii

Pentru cele mai multe familii, această sumă acoperă integral o înmormântare de bază sau o incinerare. Întrebările care apar de obicei sunt practice: ce acte se cer, cine are dreptul să depună cererea și cât durează până banii intră în cont.

Cine are dreptul la ajutorul de deces în 2026?

Ajutorul se acordă unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile funerare. Poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană, fizică ori juridică, care aduce documentele justificative.

Cuantumurile valabile din 30 martie 2026: - 9.192 lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar - 4.596 lei pentru decesul unui membru de familie neasigurat (jumătate din cuantum)

Pentru comparație, între 13 februarie 2025 și 29 martie 2026 cuantumul a fost de 8.620 lei, iar între 2024 și începutul lui 2025 de 7.567 lei. Legea prevede că suma nu poate fi mai mică decât câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Acordarea nu depinde de un stagiu minim de cotizare. Chiar dacă defunctul a cotizat câteva luni, familia primește suma integrală.

Ce acte cer casele de pensii?

Dosarul minim are două categorii de documente:

Certificatul de deces în original și copie. Documente care dovedesc cheltuielile funerare: facturi, chitanțe, contracte de servicii, bonuri fiscale pentru sicriu, transport funerar, flori sau servicii religioase.

Legea permite și alte mijloace de probă, cum ar fi declarații notariale sau documente bancare. Detaliul care evită cele mai multe probleme: emiterea tuturor facturilor pe numele persoanei care va depune cererea, nu pe alte rude.

Cine poate depune dosarul?

Cererea poate fi depusă de persoana îndreptățită sau de un mandatar desemnat prin procură specială. Mandatarul prezintă procura notarială alături de celelalte documente.

În practică, firma funerară preia adesea dosarul ca mandatar, pe baza unei procuri semnate de familie. Este o variantă utilă pentru rudele vârstnice sau pentru cei care nu pot ajunge la ghișeu. Plata se face atunci prin virament către firmă, pe baza documentelor justificative.

Ajutorul se poate acorda și unei persoane juridice, dacă firma respectivă dovedește că a suportat cheltuielile.

Depunerea dosarului în București și Ilfov

Pentru rezidenții Capitalei, dosarul se depune la casa de pensii teritorială a municipiului, indiferent de sectorul în care a avut domiciliul persoana decedată. Familiile care apelează la o firmă funerară din București pot delega tot procesul prin procură notarială. Pentru județul Ilfov și pentru restul țării, dosarul se depune la casa de pensii a județului pe raza căruia a avut domiciliul persoana decedată.

Programul ghișeelor, formularele tip și informațiile actualizate se găsesc pe portalul instituției naționale de profil.

Termenul de plată și procesarea dosarului

Termenul legal de soluționare este 30 de zile de la depunerea dosarului complet. În practică, dosarele cu toate documentele în ordine se aprobă în 10–20 de zile lucrătoare, iar virarea sumei se face în 2–4 săptămâni după aprobare. De la depunere până când banii ajung în cont, intervalul cel mai des întâlnit este 3–6 săptămâni.

Cererea se poate depune oricând în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data emiterii certificatului de deces. Întârzierile mari apar de regulă din dosare incomplete, nu din procesare.

Plata se face fie direct persoanei îndreptățite, fie mandatarului. Dacă dosarul este preluat de o firmă funerară, suma intră în contul firmei și se deduce din factura serviciilor, iar familia plătește doar diferența, dacă există.

Ce servicii acoperă integral ajutorul de deces?

La cuantumul de 9.192 lei, ajutorul acoperă în întregime majoritatea pachetelor funerare standard din București: sicriu din lemn, transport, servicii la capelă, înhumare.

Dacă familia alege un pachet funerar premium, care include sicriu din lemn masiv, decor floral extins, mașină de transport de clasă superioară și servicii suplimentare la capelă, diferența față de cuantumul ajutorului rămâne la familie. Înainte de semnarea contractului cu o firmă funerară, cereți o estimare scrisă care să separe partea acoperită din ajutor de suma plătită din buzunar.

Recomandări pentru familii

Primele zile după deces sunt cele mai grele administrativ. Câteva lucruri care reduc bătaia de cap:

Păstrați toate facturile pe același nume, al persoanei care va depune dosarul.

Obțineți minim două copii certificate ale certificatului de deces.

Dacă lăsați firma funerară să se ocupe de dosar, cereți o copie a procurii și o estimare scrisă a sumei rămase de plată după încasarea ajutorului.

Depuneți dosarul cât mai repede la casa teritorială de pensii, ca să evitați întârzieri.

Multe firme funerare preiau dosarul pe bază de procură notarială și coordonează tot procesul cu casa de pensii, ca familia să nu alerge între instituții.

Concluzie

Pentru cele mai multe familii din București, suma de 9.192 lei acoperă întregul cost al unei înmormântări de bază. Ce face diferența între un dosar plătit în câteva săptămâni și unul care se întinde luni de zile sunt detaliile administrative: două copii ale certificatului de deces, facturile emise pe un singur nume și depunerea dosarului complet de la prima vizită la casa de pensii.

Familiile care nu pot ajunge la ghișeu sau care vor să scape de partea administrativă pot da o procură notarială unei firme funerare. Mandatarul depune dosarul, primește banii în cont și îi scade din factura serviciilor. Familia plătește doar diferența, dacă există.