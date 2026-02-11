Avantajele mamografiei digitale cu tomosinteză. De ce „a vedea în 3D” salvează vieți în lupta cu cancerul de sân

Mamografia digitală cu tomosinteză, cunoscută și ca mamografie 3D, este una dintre cele mai avansate metode disponibile în prezent. Aceasta oferă imagini detaliate ale sânului și permite medicilor să identifice modificări tumorale cu o precizie mai mare decât mamografia clasică, ceea ce poate salva vieți prin diagnosticare precoce și intervenție timpurie.

Ce este mamografia și când este indicată

Mamografia este o investigație imagistică neinvazivă care utilizează raze X pentru a examina structura sânului. “Procedura implică compresia controlată a sânului între două plăci, ceea ce permite obținerea unor imagini clare ale țesutului mamar. Mamografia este folosită atât în programele de screening pentru cancerul de sân, cât și pentru investigarea simptomelor precum noduli palpabili, durere sau modificări ale aspectului sânilor”, precizează Dr. Ilinca Mănescu, Medic Specialist Radiologie și Imagistică Medicală la centrul de imagistică din cadrul M Hospital.

De la 2D la 3D: ce aduce tomosinteza

Mamografia digitală cu tomosinteză este o evoluție a mamografiei digitale standard și creează o imagine tridimensională a sânului prin combinarea mai multor imagini luate din diferite unghiuri. Această tehnologie oferă o vizualizare strat cu strat a țesutului mamar și permite radiologilor să „vadă în 3D” structura internă a sânului. “Practic, tomosinteza captează multiple imagini în timpul unei singure examinări și le reconstruiește într-un model tridimensional. Aceasta ne permite să distingem mai clar între structurile normale și posibilele anomalii, evitând astfel suprapunerea de țesuturi care pot ascunde leziuni în imaginile bidimensionale tradiționale”, declară Dr. Mănescu.

De ce mamografia 3D schimbă diagnosticul

Femeile cu risc mediu de cancer de sân ar trebui să înceapă mamografiile regulate în jurul vârstei de 40 de ani, continuând anual sau la fiecare doi ani până la vârsta de aproximativ 74 de ani, așa cum recomandă ghidurile de screening la nivel internațional. Această abordare urmărește detectarea leziunilor înainte ca acestea să devină palpabile sau să producă simptome evidente, crescând astfel șansele de tratament cu succes.

Unul dintre avantajele majore ale mamografiei digitale cu tomosinteză este capacitatea sa superioară de detectare a cancerului în stadii incipiente, comparativ cu mamografia clasică. Studii clinice au arătat că utilizarea tomosintezei în screening crește rata de identificare a cancerelor și poate reduce numărul de rechemări pentru investigații suplimentare, ceea ce înseamnă mai puține biopsii inutile și mai multă liniște pentru pacient.

Tomosinteza se dovedește deosebit de utilă pentru femeile cu țesut mamar dens, unde cancerul poate fi mai greu de observat pe imaginile 2D. În astfel de cazuri, mamografia 3D permite radiologilor să identifice leziuni care altfel ar rămâne ascunse, îmbunătățind detectarea cancerelor invazive în stadii timpurii.

Pe lângă îmbunătățirea detectării, tomosinteza poate reduce numărul de rezultate fals pozitive, situații în care o anomalie pare suspectă la prima vedere, dar se dovedește a fi benignă.

Reducerea acestor rezultate nedorite scade necesitatea efectuării de investigații suplimentare, ceea ce reduce anxietatea pacientelor și costurile sistemului de sănătate pe termen lung. “Investigația durează de regulă doar câteva minute și este nedureroasă, deși compresia poate produce un disconfort temporar. Se analizează imaginile rezultate și dacă se observă anomalii, se recomandă investigații suplimentare. În unele cazuri, tomosinteza este folosită împreună cu mamografia digitală standard pentru a oferi o evaluare cât mai completă”, adaugă

Dr. Mănescu.

Avantaje medicale și impactul asupra supraviețuirii

Pe lângă beneficiile clare în detecție, adoptarea tomosintezei în programele de screening organizaționale contribuie la reducerea mortalității prin cancer de sân. Detectarea precoce este încă cel mai bun predictor al supraviețuirii, iar tehnologiile care permit evidențierea tumorilor înainte de apariția simptomelor joacă un rol critic în reducerea deceselor cauzate de această boală. Un alt aspect important este siguranța radiației. Tomosinteza utilizează doze de radiații comparabile cu cele ale mamografiei digitale standard, iar echipamentele moderne optimizează expunerea astfel încât să minimizeze riscurile, menținând în același timp calitatea imaginii necesare pentru diagnostic.