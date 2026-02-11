Cadoul care se simte: un moment de răsfăț, oferit cu MERO

Un card cadou MERO este soluția ideală atunci când vrei să oferi libertate de alegere. În locul unui cadou clasic, oferi o experiență personalizată, adaptată dorințelor și nevoilor celui care îl primește. Este un dar care se transformă într-un moment dedicat exclusiv relaxării și îngrijirii personale.

Prin MERO, cardul cadou poate fi folosit pentru o gamă variată de servicii beauty și wellness, disponibile la mii de profesioniști. Fiecare își poate alege propriul ritual de răsfăț, exact așa cum își dorește.

Ce servicii pot fi alese cu un card cadou MERO?

✔️ Frizerie și barbershop – tunsori moderne, styling personalizat și îngrijirea bărbii.

✔️ Coafor și hairstyling – coafuri elegante, tratamente profesionale și culoare proaspătă.

✔️ Unghii cu gel (Nails) – manichiuri rezistente, finisaje impecabile și design personalizat.

✔️ Cosmetică – tratamente faciale, curățare profesională, pensat și îngrijirea pielii.

✔️ Extensii gene (Lashes) – gene definite, naturale sau dramatice, fără efort zilnic.

✔️ Epilare definitivă – soluții eficiente pentru o piele fină, pe termen lung.

✔️ Tratamente și remodelare corporală – terapii pentru tonifiere, drenaj și redefinirea siluetei.

✔️ Estetică medicală și injectabile – proceduri moderne pentru un aspect proaspăt și natural.

✔️ Masaj – sesiuni de relaxare profundă, ideale pentru detensionare și echilibru.

✔️ Micropigmentare – sprâncene, buze sau eyeliner semipermanent, pentru un look definit.

✔️ Make-up profesional – machiaj adaptat oricărei ocazii speciale.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale cardului cadou MERO este flexibilitatea. Beneficiarul poate alege serviciul dorit, specialistul preferat și momentul potrivit, verificând în timp real disponibilitatea și făcând programarea online, în doar câteva secunde. Fără apeluri telefonice, fără programări impuse și fără stres.

De Valentine’s Day sau Dragobete, oferă un cadou care creează amintiri. Cu un card cadou MERO, transformi un gest de iubire într-o experiență de neuitat.