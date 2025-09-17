Cât costă un certificat energetic și cum vă ajută acesta să economisiți bani la facturile de energie

Auditorii energetici își stabilesc propriile tarife și ritmul de lucru. De exemplu, auditorii energetici atestați de la Reflex Architecture SRL București întocmesc certificate de performanță energetică, oferind livrare în maxim 24 ore pentru zona București și Ilfov.

Există însă factori comuni care influențează prețul final și modalități prin care puteți optimiza această investiție.

Exemple de prețuri pentru certificatul energetic

Pentru a vă face o idee despre costurile implicate, iată un exemplu de tarife practicate de Reflex Architecture SRL București:

Pentru apartamente:

Garsonieră: 250 lei;

Apartament 2 camere: 250 lei;

Apartament 3 camere: 250 lei;

Apartament 4 camere: 250 lei;

Apartament 5 camere sau mai multe: 250 lei.

Pentru case și vile:

De la 400 lei (calculat de la 4 lei/m²);

Prețul este negociabil la suprafețe mai mari;

Tariful poate varia în funcție de complexitatea arhitecturală.

Pentru alte construcții:

Prețuri negociabile în funcție de suprafața construcției;

Tarifele depind de complexitatea lucrării;

Se calculează individual pentru fiecare proiect.

Termene de livrare:

Această firmă oferă livrare în maxim 24 ore pentru zona București și Ilfov, cu condiția să primească la timp copiile după actele necesare ale imobilului și să aibă acces în cadrul proprietății pentru efectuarea unei vizite de măsurători și observații;

Alți furnizori pot avea alte termene de livrare și alte prețuri.

Factori care pot să influențeze prețul unui certificat energetic

Complexitatea clădirii:

Numărul de zone termice diferite;

Varietatea sistemelor de încălzire și răcire;

Prezența sistemelor de ventilare mecanică;

Existența surselor regenerabile de energie;

Arhitectura neobișnuită sau complicată.

Disponibilitatea documentației:

Documentația tehnică completă necesară reduce timpul de evaluare;

Lipsa planurilor necesită măsurători suplimentare;

Documentele incomplete pot genera costuri adiționale;

Renovările nedocumentate complică evaluarea.

Urgența elaborării:

Cererile urgente pot atrage tarife majorate;

Programarea din timp permite negocierea prețurilor;

Perioadele aglomerate au tarife mai mari;

Disponibilitatea auditorului în perioada solicitată.

Locația geografică:

Costurile de deplasare pentru zone îndepărtate;

Accesibilitatea proprietății;

Disponibilitatea auditorilor în zona respectivă;

Tarife diferite între orașele mari și localitățile mici.

Cum să economisiți la certificatul energetic

Comparați ofertele mai multor auditori:

Verificați nu doar prețurile, ci și termenul de livrare al certificatului;

Alegeți auditori cu experiență în domeniu.

Pregătiți documentația în avans:

Adunați toate planurile și documentele tehnice;

Organizați informațiile despre renovările efectuate;

Pregătiți facturile de energie din ultimul an;

Notați modificările făcute față de proiectul original.

Programați din timp:

Evitați perioadele de vârf (martie-mai pentru vânzări);

Solicitați certificatul cu timp suficient înainte;

Profitați de eventualele reduceri pentru comenzi multiple.

Optimizați vizita auditorului:

Asigurați accesul la toate încăperile dintr-o dată;

Fiți prezenți pentru a răspunde la întrebări;

Pregătiți informațiile despre echipamentele tehnice;

Evitați reprogramările care pot costa suplimentar.

Sfaturi pentru economisire pe termen lung

Implementați recomandările prioritare:

Măsurile cu perioada scurtă de recuperare;

Investițiile care reduc facturile anuale;

Îmbunătățirile care cresc valoarea proprietății.

Planificați renovările inteligent:

Coordonați lucrările pentru eficiență maximă;

Profitați de programele de finanțare disponibile;

Prioritizați măsurile cu impact mare asupra consumului.

Monitorizați consumurile:

Urmăriți reducerea facturilor după implementarea măsurilor;

Adaptați comportamentul de utilizare;

Planificați următoarele îmbunătățiri bazat pe rezultate.

Când să trebuie să refaceți certificatul energetic

Deși certificatul este valabil 10 ani, în situația efectuării unor renovări majore la imobil, el trebuie refăcut.

Renovările majore sunt acelea la care costul lucrărilor depășește 25% din valoarea de impozitare a proprietății imobiliare (fără a lua în calcul costul terenului):

Schimbarea sistemului de încălzire;

Îmbunătățirea izolației termice;

Instalarea sistemelor regenerabile;

Modificări arhitecturale semnificative.

Investiția în certificatul energetic nu trebuie văzută doar ca o obligație legală, ci ca o oportunitate de a înțelege și optimiza performanța energetică a proprietății dumneavoastră. Alegerea corectă a auditorului și pregătirea adecvată pot face diferența între un simplu document formal și un instrument valoroase pentru economisirea energiei.