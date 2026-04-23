Cât te costă, de fapt, să nu îți pui implant dentar la timp?  

În implantologie, amânarea are un preț biologic foarte clar: studiile arată că, în primele 6 luni după extracție, lățimea osului poate scădea cu 29–63%, iar înălțimea cu 11–22%. Cu cât intervii mai târziu, cu atât cresc șansele să ai nevoie de proceduri suplimentare înainte de implant.

În timp, lipsa dintelui modifică modul în care mesteci, încarcă inegal dinții de alături și duce, cu timpul, la retragerea osului din zonă. De aceea, momentul în care alegi să-ți pui implant dentar contează mai mult decât pare la prima vedere.

Diferența reală apare când amâni

În practică, întârzierea înseamnă că vei avea nevoie nu doar de implant, ci și de tratamente adiționale pentru refacerea “terenului”: adiție osoasă, formator de gingie sau, în cazuri mai complicate, sinus lifting lateral. Ceea ce ar însemna aproximativ încă 630 EUR în plus. Cu alte cuvinte, o problemă lăsată pe mai târziu va mări nota de plată cu mult peste costul inițial al implantului.

Un exemplu simplu: dacă mergi la timp și ai nevoie doar de implant + tomografie dentară 3D, costul estimativ ajunge la 300 EUR. Dacă amâni și ajungi să ai nevoie de implant + tomografie dentară 3D + adiție osoasă + formator de gingie, suma urcă la aproximativ 530 EUR. Dacă problema se complică în zona sinusului maxilar, aceeași ecuație poate ajunge la circa 730 EUR. Aceste scenarii sunt orientative, dar arată clar direcția: amânarea nu păstrează bugetul intact, ci îl împinge în sus.

