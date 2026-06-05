România primește undă verde pentru 2,62 miliarde € din PNRR. Bruxelles confirmă progresul major al reformelor

România aproape de finalizarea PNRR: optimism la Bruxelles după avizul favorabil pentru cererea de plată de 2,62 miliarde de euro

România primește un nou semnal pozitiv din partea Uniunii Europene în procesul de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cererea de plată nr. 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, a fost avizată favorabil de Comitetul Economic și Financiar al UE, fără suspendări sau corecții financiare. Oficialii români vorbesc despre un moment de cotitură și despre șanse reale ca România să finalizeze cu succes întregul program, în timp ce investițiile și reformele continuă să avanseze în mai multe domenii-cheie.

Aviz favorabil de la Bruxelles pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR

Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a dat undă verde pentru Cererea de Plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 2,62 miliarde de euro. Toate jaloanele și țintele au fost evaluate pozitiv, iar evaluarea nu a fost însoțită de suspendări sau corecții financiare.

„Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil Cererea de Plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro! Toate jaloanele și țintele au fost evaluate pozitiv. Fără suspendări. Fără corecții. Fără bani blocați. Banii vor intra acum în contul României”, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Această tranșă reprezintă una dintre cele mai importante etape recente în procesul de implementare a PNRR, program esențial pentru modernizarea economiei românești și absorbția fondurilor europene destinate investițiilor și reformelor structurale.

PNRR, aproape de 60% grad de absorbție: România se apropie de 13 miliarde de euro

Potrivit ministrului, România a depășit pragul de 60% absorbție din fondurile alocate prin PNRR, iar suma totală atrasă se apropie de 13 miliarde de euro.

„Este prima cerere de plată PNRR lucrată exclusiv de Guvernul condus de Ilie Bolojan și ea aduce o veste excelentă pentru țara noastră. În urmă cu doar câteva luni, mulți vorbeau despre întârzieri, riscuri și bani care ar putea fi pierduți. Astăzi, România depășește pragul de 60% absorbție din PNRR și se apropie de 13 miliarde de euro atrase pentru investiții și reforme”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Acest progres este interpretat de autorități ca un semnal de stabilizare a implementării PNRR, după o perioadă în care au existat îngrijorări privind întârzieri în derularea proiectelor și riscul pierderii unor finanțări importante.

Termen limită 2026: presiune pe finalizarea reformelor și investițiilor

Un element esențial în implementarea PNRR rămâne termenul final de 31 august 2026, până la care România trebuie să finalizeze reformele și investițiile asumate.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat că discuțiile cu Comisia Europeană s-au intensificat în ultimele săptămâni, în contextul ultimei revizuiri a planului.

„Termenul final pentru implementarea reformelor și investițiilor este 31 august 2026. De aceea, în ultimele săptămâni am lucrat intens la Bruxelles împreună cu reprezentanții Comisiei Europene pentru finalizarea ultimei revizuiri a PNRR. Nu discutăm despre reducerea ambiției Planului. Discutăm despre realism, responsabilitate și capacitatea de a finaliza proiectele care pot fi livrate până la termenul-limită”, a explicat ministrul.

Impact economic: infrastructură, sănătate, digitalizare și energie

Oficialii români subliniază că fiecare euro atras prin PNRR are un impact direct asupra dezvoltării economice și modernizării statului.

„Fiecare euro atras prin PNRR înseamnă investiții în infrastructură, spitale, școli, digitalizare, energie și servicii publice mai bune. Fiecare reformă implementată înseamnă un stat mai eficient și o economie mai competitivă”, a mai transmis Dragoș Pîslaru.

PNRR este considerat unul dintre cele mai importante instrumente de finanțare europeană din istoria recentă a României, având ca obiectiv nu doar investițiile în infrastructură, ci și reforme structurale în administrație, sistemul de sănătate, educație și tranziția energetică.

Ministerul Energiei: plăți de peste 81 de milioane de euro și sute de proiecte în derulare

În paralel, Ministerul Energiei a raportat plăți de peste 81,8 milioane de euro către proiectele finanțate prin PNRR, până la data de 5 iunie 2026. Alte zeci de cereri de transfer se află în proces de evaluare.

Conform datelor oficiale, valoarea totală a plăților cumulate către beneficiari se ridică la aproximativ 303 milioane de euro, iar aproximativ 90 de cereri de finanțare sunt în prezent în procesare, însumând circa 136 milioane de euro.

Ministerul precizează că „implementarea proiectelor finanțate prin PNRR își continuă evoluția accelerată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare”.

Sănătatea, unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor PNRR

Și sectorul sanitar beneficiază de investiții semnificative. Ministerul Sănătății a anunțat plăți de aproximativ 19,7 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii medicale, inclusiv cabinete de medicină de familie, spitale și centre comunitare integrate.

De asemenea, au fost semnate 43 de acte adiționale pentru prelungirea unor contracte, astfel încât proiectele aflate în derulare să poată fi finalizate în termen.

Printre investițiile vizate se numără modernizarea secțiilor de terapie intensivă pentru nou-născuți, extinderea serviciilor comunitare și digitalizarea a zeci de spitale din întreaga țară.

România mizează pe finalizarea cu succes a PNRR

Autoritățile române transmit un mesaj de încredere privind capacitatea de a finaliza Planul Național de Redresare și Reziliență, în ciuda provocărilor logistice și administrative.

Pentru prima dată după mai multe perioade marcate de întârzieri și incertitudini, evaluările pozitive de la Bruxelles și accelerarea plăților interne sunt interpretate ca semne ale unei posibile închideri reușite a programului.

„Mai avem mult de lucru, dar pentru prima dată după mult timp, avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul”, a conchis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Mediafax