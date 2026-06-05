2 miliarde de dolari! Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din toate timpurile

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, interpreta unor hituri precum ''Shake it Off'', a devenit miliardară în 2024, în urma turneului Eras Tour.



Potrivit revistei Forbes, Swift este una dintre compozitoarele cu cel mai mare succes comercial din toate timpurile.



În 2020, Swift a marcat industria muzicală după ce şi-a reînregistrat aproape toată discografia, iar ca urmare, toate drepturile de autor i-au revenit în mod direct.



Forbes afirmă de asemenea că turneul artistei Eras Tour a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istoria muzicii, încasări care s-au ridicat la 2,2 miliarde de dolari. Cu banii din turneu, artista a cumpărat înregistrările master originale ale pieselor ei, potrivit revistei.



La începutul carierei, Swift a semnat un contract cu casa de discuri Big Machine, alături de care şi-a înregistrat primele şase albume. Casa de discuri a vândut, în 2019, drepturile asupra albumelor contra unei sume de peste 300 de milioane de dolari unui companii deţinute de fostul manager muzical Scooter Braun.



Swift spune că vânzarea s-a făcut fără acordul ei.



În 2020, Braun a vândut la rândul lui drepturile firmei de investiţii Shamrock Capital din Los Angeles, de la care Swift le-a cumpărat ulterior.



În 2025, Swift a anunţat că răscumpărat drepturile asupra primelor sale şase albume.



Clasamentul miliardarilor realizat de Forbes se bazează în mare parte pe informaţii disponibile public cum ar fi acţiuni, proprietăţi şi alte bunuri de lux. Sumele sunt considerate inexacte şi sunt uneori contestate, scrie AGERPRES

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