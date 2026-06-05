Bruiaj GPS masiv în zona Constanța înaintea exploziei unei drone în port. Sud-estul României, în „zona roșie” a interferențelor electronice

Constanța, epicentrul interferențelor GPS din Europa. Legătura cu incidentul dronei din Portul Constanța

Date OSINT recente indică un nivel ridicat de bruiaj și interferențe GPS în zona Portului Constanța în ultimele 24 de ore, chiar înainte de explozia unei drone maritime în perimetrul portuar. Informațiile provin din platforme specializate de monitorizare a semnalelor de navigație, care arată că litoralul românesc se află printre cele mai afectate regiuni din Europa în privința perturbărilor GNSS.

Constanța, una dintre cele mai afectate zone din Europa de bruiaj GPS

Zona Portului Constanța și litoralul Mării Negre se află de mai mult timp pe hărțile internaționale ale interferențelor GPS. Potrivit datelor publicate de GPS Jam, o platformă OSINT care monitorizează zilnic nivelul de bruiaj și spoofing GNSS la nivel global, sud-estul României apare constant ca zonă cu perturbări semnificative ale semnalelor de navigație prin satelit.

Cele mai recente actualizări arată că regiunea Constanța înregistrează un nivel „ridicat” de interferențe GPS, estimat la peste 10%, cu episoade în care semnalul este afectat chiar și la un prag considerat critic de 200%, ceea ce indică o degradare severă a preciziei sistemelor de localizare.

Harta de monitorizare arată că nu doar litoralul românesc este afectat, ci și zone extinse din Bulgaria și regiunea Mării Baltice, toate marcate în „roșu” pe indicatorii de interferență.

Date similare confirmate și de alte platforme de monitorizare aeronautică

Informații comparabile sunt vizibile și pe aplicații de tip „GPS jamming map”, integrate în platforme de urmărire a traficului aerian, precum FlightRadar24, care evidențiază în mod constant zone de perturbare a semnalului GNSS în estul Europei.

Aceste fenomene nu afectează doar navigația maritimă, ci și traficul aerian civil și militar, unde sistemele GPS sunt esențiale pentru poziționare, rutare și siguranța zborului.

Incidentul dronei din Portul Constanța și contextul regional tensionat

În acest context, autoritățile ucrainene au recunoscut vineri că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța aparține Kievului, fiind o unitate scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești.

Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, Ucraina ar fi pierdut controlul asupra mai multor drone maritime în Marea Neagră, incidentul din România fiind doar unul dintre acestea.

Surse citate de Antena 3 CNN indică faptul că, în total, patru drone au fost afectate:

drona din Portul Constanța, care a explodat în această dimineață

o dronă care s-a autodetonat în dreptul portului, dar în largul coastelor românești

alte două drone, care s-au autodistrus în largul Mării Negre

Reacția autorităților române: interval de patru ore fără informare oficială

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că a solicitat clarificări din partea autorităților ucrainene privind timpul de reacție și informare, după incidentul din port.

Potrivit oficialului român, între momentul în care drona a fost observată, în jurul orei 6:00 dimineața, și notificarea transmisă de Kiev, la ora 10:00, a existat un interval de patru ore în care autoritățile române nu au avut informații despre natura periculoasă a obiectului.

Acest decalaj ridică întrebări privind coordonarea operațională în zona Mării Negre, unde riscurile generate de conflictul din Ucraina au crescut semnificativ în ultimii ani.

Bruiaj GPS confirmat și în aviația militară română

Fenomenul interferențelor GNSS nu este izolat în zona maritimă. Luna trecută, același ministru al Apărării a relatat un episod similar în timpul unui zbor militar către Lituania.

„Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Piloţii au activat sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională", a declarat Miruță.

Oficialul a adăugat că sistemele de la bord au detectat interferențe semnificative, dar aeronava a putut continua misiunea datorită echipamentelor anti-bruiere și procedurilor de navigație alternativă.

Raport: majoritatea semnalelor false provin din Crimeea

Datele analizate în rapoarte independente indică faptul că o mare parte a interferențelor GNSS din estul României își au originea în zona Crimeei.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă”, a adăugat ministrul român al Apărării.

Potrivit aceluiași tip de analiză, aproximativ 90% din semnalele false de GPS din estul României provin din Crimeea, afectând rutele aeriene și maritime dintre Uniunea Europeană și Asia.

De asemenea, s-a raportat o creștere de 500% a incidentelor de spoofing și jamming în ultimul trimestru din 2024, comparativ cu începutul aceluiași an.

Ce este bruiajul GPS și cum diferă de spoofing

Bruiajul GPS (GNSS jamming) presupune transmiterea unui semnal radio puternic pe aceeași frecvență cu sateliții de navigație, ceea ce face ca receptorul să piardă complet semnalul original.

În schimb, spoofing-ul GNSS este o metodă mai sofisticată, în care sunt transmise semnale false care „păcălesc” receptorul, determinându-l să afișeze o poziție incorectă.

Această tehnică este considerată de experți una dintre cele mai periculoase forme de război electronic, deoarece nu doar întrerupe navigația, ci o poate deturna fără ca operatorul să își dea seama imediat.

România, pe unul dintre cele mai sensibile coridoare de navigație din Europa

Sud-estul României, inclusiv litoralul Mării Negre și porțiuni din zona Moldovei, se află într-un coridor strategic de trafic aerian și maritim care leagă Uniunea Europeană de Asia.

Din acest motiv, orice perturbare GNSS în această regiune are potențialul de a afecta simultan nave comerciale, aeronave civile și operațiuni militare.

Analizele OSINT indică faptul că regiunea Mării Negre rămâne una dintre cele mai instabile din punct de vedere al securității electronice, cu episoade recurente de bruiaj și spoofing detectate aproape zilnic.

Incidentul din Portul Constanța readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii de navigație din regiunea Mării Negre. Datele OSINT, corelate cu declarațiile oficiale și rapoartele independente, indică o intensificare a războiului electronic în proximitatea României.