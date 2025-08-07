Culori și țesături potrivite pentru cuvertura de pat din acest an

Combinațiile de culori și texturile de material alese corect creează o atmosferă confortabilă, subliniază stilul camerei și îți influențează starea.

Să analizăm nuanțele și materialele actuale pe care designerii și brandurile le aleg astăzi pentru cuverturile de pat ideale.

Culori trend: de la pământ la cer

Terra și ocru: Nuanțele Caramelized (Dunn-Edwards) și Mocha Mousse (Pantone) creează senzație de confort.

Verde profund: Forest Tea (Gutmorgen) și Quietude (Sherwin-Williams) calmează și armonizează cu lemnul. Citește pe Antena3.ro O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană

Neutrale pastelate: Transcendent Pink (WGSN) și Pink Quartz (Gutmorgen) extind vizual spațiul.

Albastru-închis: Future Dusk (WGSN) și Moon Blue (Gutmorgen) adaugă noblețe.

Gri cald: Mushroom Grisaille (Gutmorgen) – fundal universal pentru accente.

Bumbac și in: clasicul de zi cu zi

Bumbacul rămâne favorit datorită higroscopicității și hipoalergenității: cuverturile de pat ușoare din bumbac permit respirația pielii, nu „transpiră” în căldură și rezistă la sute de cicluri de spălare fără decolorare. Inul aduce o textură naturală aspră și neregulată, își păstrează foarte bine forma și reglează microclimatul, eliminând excesul de umiditate. Amestecurile de bumbac cu in sau Tencel combină rezistența cu moliciunea, păstrând saturația nuanțelor în tendință. Astfel de modele sunt potrivite pentru uzul zilnic și subliniază eleganța discretă a interiorului. Pentru o gamă largă de cuverturi de pat clasice, vizitează HomeVibes.ro.

Catifea și cord: lux și căldură

Modelele în smarald și granat (de exemplu, cuvertura de pat jacquard Nigma) sunt actuale pentru neoclasic. Cordul cu nervuri adaugă contrast tactil, iar catifea creează adâncime de culoare și senzație de lux. Pentru a păstra textura, spălați la 30°C fără centrifugare, așa cum este recomandat pentru colecția Elintale. Ambele materiale sporesc efectul „regal” în interioarele art deco și clasice moderne.

Microfibră și microtwill: practicitate fără compromisuri

Microfibra cu tratament anti-static reține căldura, respinge umezeala și se curăță ușor. Microtwill-ul cu proprietăți termoregulatoare imită catifeau, dar este mai ușor de întreținut – ideal pentru apartamentele urbane. Sfat: Combinați cu umpluturi hipoalergenice (hollofiber, pânză termică din in). Ambele materiale sunt disponibile în tonuri pastel și necesită doar programul „bumbac” cu centrifugare blândă. Fibrele de poliester protejează împotriva decolorării.

Cusute și jacquard: accent textural

Cusăturile geometrice (romburi, valuri) în nuanțe bej-aurii – favorit al minimalismului, adăugând dinamism și profunzime. Țesăturile jacquard cu modele etnice marocane (brandul PASIONARIA) adaugă exotism și rezistență la uzură. Tendințele moderne combină griul cu argintul pentru un accent luxos. Spălați la un program delicat cu turații reduse – astfel, cuverturile de pat își vor păstra forma decenii la rând.

Soluții combinate: două în unu