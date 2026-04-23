Cum reziliezi, anulezi sau modifici asigurarea RCA online

În funcție de caz, polița ta poate fi anulată, reziliată sau modificată. Iată cum trebuie sa procedezi în funcție de situație.

În primul rând, când anume se poate anula o poliță, când se poate rezilia polița RCA și când se poate modifica? Anularea poliței se poate face doar dacă aceasta nu a intrat încă în vigoare, iar rezilierea în cazul în care polița este deja valabilă. Modificarea datelor poliței RCA poate avea loc în ambele variante - și dacă polița este în vigoare deja și dacă nu este înca valabilă.

Una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când polița este emisă cu date greșite, date care influențază costul acesteia. Fie că vorbim despre o eroare de introducere a CNP-ului, a numărului de înmatriculare (județ greșit) sau chiar despre emiterea a două polițe RCA pentru același vehicul, soluția este anularea RCA. Această procedură presupune practic desființarea poliței și recuperarea banilor, urmată de emiterea uneia corecte.

Pentru cei care fac asigurarea RCA online , astfel de erori pot apărea mai ușor, mai ales dacă datele sunt introduse în grabă. De aceea, verificarea atentă înainte de plată este foarte importantă.

O altă situație des întâlnită este vânzarea mașinii. În acest caz, nu mai vorbim despre anulare, ci despre rezilierea poliței RCA . Mai exact, contractul încetează înainte de termen, iar fostul proprietar poate solicita returnarea unei părți din bani, corespunzătoare perioadei nefolosite.

Este important de menționat că rezilierea RCA nu se aplică în orice condiții. Nu poți renunța la poliță doar pentru că nu mai folosești mașina sau pentru că vrei să reduci cheltuielile. Legea obligă proprietarii de vehicule înmatriculate să dețină o asigurare RCA valabilă.

În multe cazuri însă, nici anularea și nici rezilierea nu sunt necesare. Dacă ai nevoie doar de o ajustare — cum ar fi schimbarea numărului de înmatriculare (nu și a judetului de înmatriculare) sau corectarea unor date simple - la nume, prenume, etc.— poți opta pentru modificarea poliței RCA. Procedura este, de regulă, simplă și rapidă, mai ales în cazul polițelor emise online.

Se trimit de obicei, în copie, cartea de identitate a proprietarului sau CUI și talonul mașinii.

Un avantaj major al serviciilor RCA online este tocmai flexibilitatea. Majoritatea modificărilor sau solicitărilor pot fi inițiate fără deplasare, direct din contul de client sau printr-o cerere către broker sau asigurător.