Cum s-a schimbat piața de beauty în ultimii ani

Acum prețurile au crescut, brandurile aleg să folosească recipiente personalizate și să renunțe la sticluțele simple, care nu mai par a fi atât de atractive. An de an, poveștile lor se schimbă, devin mai interesante, ca să facă o impresie de durată și să atragă atenția consumatorilor. Dintr-o dată, nu mai cumperi doar un parfum cu arome fascinante, ci investești într-o identitate ... și identitățile sunt extrem de scumpe.

Principala îngrijorare a românilor în prezent este legată de creșterea costului vieții. În ciuda scumpirilor de la lună la lună, ei nu au renunțat totuși să cumpere produse cosmetice de îngrijire a pielii și părului, parfumuri și articole de machiaj, dar nu mai dau bani pe produse inutile, ci iau în calcul durabilitatea, calitatea și eficiența lor.

Piața globală a parfumurilor a fost evaluată într-un mod pozitiv, ca fiind în continuă creștere, ajungând probabil la 69,25% miliarde de USD până în 2030. Potrivit unor experți în domeniu, doar 5-10% din prețul unui parfum merge către formula propriu-zisă a acestuia. Restul se investește în alte aspecte: recipient, ambalaj, greutatea sticlei, capacul magnetic, gravarea produsului și mai ales în campaniile de marketing, lansările influencerilor, recomandările celebrităților, distribuția și livrarea. În plus, plătești un parfum ca să fii văzut ținând în mână un logo. Uneori, cutia în care este livrat un parfum poate costa mai mult decât, probabil, a costat parfumul adăpostit înăuntrul ei. Oamenii au devenit atenți la aceste aspecte și mult mai selectivi.

Mărcile de lux par că ar ține cont de cerințele consumatorilor și își adaptează ofertele diverselor preferințe culturale. Totuși, când vine vorba despre preț, aceste produse devin tot mai costisitoare mai ales dacă sunt parfumuri exclusiviste sau de designer.

În ceea ce privește produsele de îngrijire a pielii, în prezent, nu se mai ia în seamă ideea de "eliminare a ridurilor" ca prin minune, promovată de marketingul superficial. S-a trecut deja de la produsele "anti-aging" la produsele de tip "longevity".

Oamenii au aflat și despre oglinzile smart sau așa numitele device-uri de analiză a pielii, care le oferă posibilitatea de a afla starea tenului. Cele mai apreciate produse de beauty din 2026 sunt cremele și loțiunile de piele, cu efect anti-rid. Aceste produse se găsesc rapid în oferta magazinelor online de parfumuri și cosmetice originale, aduse de la branduri emblematice și apreciate de toată lumea.

Un alt aspect important este cel legat de ingrediente. În prezent, cele mai scumpe sunt oud-ul și iasomia din parfumurile de lux. La unele produse însă, ele sunt înlocuite cu analogi sintetici pentru stabilitate. Unii ar spune că aceste uleiuri esențiale sunt uimitoare și persistente, deci folosirea lor nu este neapărat ceva de analizat, însă nu trebuie să ne păcălim că orice sticlă de parfum de lux foarte scumpă conține un ulei rar sau un ingredient valoros precum oud-ul, pe care nu-l găsești nincăieri altundeva.

Cei care adoră parfumurile de nișă trebuie să pregătească o sumă considerabilă de bani pentru ele. Despre ele se spune că sunt: sublime, înlocuiesc parfumurile de designer, sunt artă pură și urmăresc tendințele. În 2026 însă, nișa a devenit o categorie de parfumuri de lux mai mult artistică. Majoritatea acestor parfumuri au prețuri mari deoarece sunt produse de artă sau în ediție specială, limitată. Astfel de parfumuri miros excelent, dar sunt doar o fantezie, în sensul că plătești mai mult pentru exclusivitate sau pentru o poveste interesantă. Unele povestesc despre ingredientele rare, despre cum s-a folosit: oud, tămâie, chihlimbar, un ulei de șofran recoltat din Republica Uzbekistan, sau un ulei de trandafir învechit în butoaie din lemn de cedru, inspirat de un vis din Maroc. Toate acestea sunt povești care vând bine un produs la un preț ridicat.

La toate brandurile de parfumuri, prețurile continuă să crească în fiecare an. În plus, toate și-au reformulat parfumurile favorite și au decis să le crească și prețurile. În 2026, a apărut o explozie a prețurilor la produsele de beauty de lux și asta este cu siguranță doar o problemă a consumatorilor în ziua de azi.