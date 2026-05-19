De ce SPF-ul este cel mai important pas din rutina ta zilnică

Ce este SPF-ul și care este rolul său

Produsele cu factor de protecție solară reprezintă o soluție care protejează pielea împotriva radiațiilor UV. Un SPF bine formulat trebuie să te protejeze atât de radiațiile UVB, care sunt responsabile pentru arsurile solare, cât și de cele UVA. Acestea din urmă pătrund adânc în piele și sunt asociate cu îmbătrânirea prematură, pierderea fermității și apariția petelor pigmentare.

Valoarea care însoțește SPF-ul este un indicator al protecției oferite: o cremă de față SPF 50+ oferă un grad mai ridicat de protecție decât un SPF 30, în special în sezonul cald, când radiațiile UV devin mai puternice.

Folosit constant, un produs de protecție solară te poate ajuta să-ți menții echilibrul tenului și să eviți efectele cumulative ale expunerii la soare. Prin urmare, SPF-ul nu ar trebui privit ca un produs sezonier, ci ca un pas de bază în îngrijirea zilnică a pielii.

Ce avantaje îți aduce SPF-ul și de ce să îl incluzi în rutina zilnică

Utilizarea zilnică a unui produs cu SPF este una dintre cele mai eficiente metode prin care poți avea grijă de pielea ta pe termen lung. Iată care sunt principalele avantaje pe care le ai atunci când te protejezi de radiațiile UV cu un produs corespunzător:

Un produs cu protecție solară ajută la prevenirea hiperpigmentării. Petele pigmentare apar sau se accentuează frecvent după expunerea la soare, mai ales în cazul persoanelor cu ten sensibil, predispus la melasmă, semne post-acneice sau roșeață. Aplicarea zilnică a unui SPF este esențială dacă îți dorești un ten uniform și luminos.

SPF-ul joacă un rol important și în prevenirea îmbătrânirii premature. Radiațiile UVA afectează fibrele de colagen și elastină, ceea ce poate duce în timp la pierderea fermității și la apariția liniilor fine. Folosirea consecventă a unei protecții solare ajută pielea să își păstreze mai bine elasticitatea și aspectul sănătos.

Un alt avantaj important este că SPF-ul susține rezultatele celorlalte produse din rutină. Dacă folosești seruri antioxidante, retinol, acizi exfolianți sau tratamente pentru acnee, protecția solară devine obligatorie. Fără ea, pielea poate deveni mai sensibilă, iar rezultatele obținute prin ingrediente active pot fi compromise de expunerea zilnică la UV.

Dacă vrei să îți creezi o rutină de îngrijire, SPF-ul este pasul care nu ar trebui să îți lipsească. În lipsa unui astfel de produs, efectele celorlalte ingrediente active riscă să fie diminuate. De asemenea, odată ce pielea ta intră în contact cu soluții puternice precum retinoizii sau exfolianții, lipsa unei protecții solare te poate expune la hiperpigmentare, melasmă, inflamație și arsuri solare. Un simplu pas, care durează mai puțin de 1 minut, te poate ajuta să potențezi efectele celorlalte produse din rutină.

Cum alegi un SPF potrivit pentru rutina zilnică

Atunci când alegi SPF-ul pe care îl vei utiliza zilnic, este important să ții cont de mai multe aspecte: nivelul de protecție, tipul de filtre, textura produsului, toleranța pielii și beneficiile suplimentare oferite de formulă. Un produs de bază ar trebui să protejeze împotriva radiațiilor UVB și a celor UVA, însă există formule ce merg și mai departe, întrucât pielea ta este expusă zilnic și altor factori care îi pot afecta echilibrul: poluarea, stresul oxidativ, lumina vizibilă sau razele infraroșii. Nu în ultimul rând, o cremă de față SPF 50 potrivită pentru utilizare zilnică trebuie să fie și plăcută la aplicare.

Un produs ca Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ este un exemplu de protecție solară cu spectru larg de protecție. Photoderm XDefense face parte din gama Bioderma Photoderm și te protejează atât de radiațiile UV, cât și de alți factori ce afectează pielea zi de zi. Tehnologia Environmental Active Defense apără tenul împotriva deteriorării celulare cauzate de radiațiile UV, lumina vizibilă și infraroșii, în timp ce Detox Science susține procesul natural de detoxifiere a pielii și îi îmbunătățește capacitatea de a neutraliza radicalii liberi. În plus, Photoderm SPF 50 XDefense oferă hidratare de lungă durată, până la 8 ore, și are efect matifiant. XDefense este disponibil atât ca fluid invizibil, cât și sub formă de cremă colorată SPF 50.

Gama Photoderm include și alte produse de protecție solară, astfel încât să poți alege o soluție adecvată tipului tău de ten și preferințelor tale. Un avantaj major al produselor Bioderma este că au la bază principiile ecobiologiei, ceea ce înseamnă că formulele sunt gândite pentru a susține echilibrul pielii și a răspunde nevoilor sale, acționând prin mecanismele naturale ale tenului.

Cum îți creezi o rutină zilnică de îngrijire

O rutină eficientă de îngrijire nu trebuie să fie complicată. Înainte de serumuri, retinol, acizi exfolianți sau alte ingrediente active, pielea ta are nevoie de o bază stabilă: curățare blândă, hidratare adaptată și protecție solară zilnică. Abia după ce acești pași sunt respectați constant poți introduce produse specifice, în funcție de nevoile tenului. Iată cum începi o rutină corectă:

Dimineața, curăță tenul cu un produs de spălare delicat, pentru a îndepărta sebumul acumulat peste noapte și impuritățile de la suprafața pielii. Dacă tenul tău are nevoie, poți aplica ulterior o cremă hidratantă adaptată tipului tău de piele. Ultimul pas ar trebui să fie întotdeauna SPF-ul, aplicat pe față, gât și alte zone expuse. SPF-ul este cel care protejează pielea pe parcursul zilei și susține rezultatele celorlalte produse din rutină. Dacă alegi un SPF suficient de hidratant, poți renunța la crema aplicată după spălare.

În sezonul cald sau în perioadele în care urmezi proceduri estetice sau folosești retinoizi și exfolianți, folosește o cremă de față SPF 50. Același lucru este valabil și pentru corp, unde crema SPF 50 este necesară în sezonul cald. Reaplică pe parcursul zilei la 2-3 ore, mai ales dacă transpiri.

Seara, obiectivul principal este curățarea pielii. Îndepărtează SPF-ul și machiajul cu o apă micelară sau alt produs blând de demachiere, iar ulterior spală din nou tenul. După curățare, poți aplica o cremă hidratantă și produsele recomandate pentru nevoile tale: retinol, acizi exfolianți, produse pentru pete, acnee sau textură neuniformă.

Important este să nu construiești rutina pornind direct de la ingrediente active puternice. O piele curățată blând, hidratată și protejată zilnic cu SPF va tolera mai bine tratamentele și va răspunde mai bine în timp. De aceea, SPF-ul rămâne pasul esențial al dimineții, iar rutina de bază este fundația pe care poți construi orice altă îngrijire.

SPF-ul îți protejează pielea în fiecare zi, nu doar în vacanță sau în perioadele cu soare puternic. Expunerea repetată la radiații UV poate afecta tenul în timp, favorizând petele pigmentare, sensibilizarea pielii și semnele de îmbătrânire prematură. O rutină corectă începe cu pași simpli, dar constanți: curățare, hidratare și protecție solară aplicată zilnic.