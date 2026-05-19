Rusia lui Putin - prinsă între sancțiuni, pierderi uriașe în luptă și stagnarea frontului din Ucraina

Armata rusă întâmpină dificultăți în obținerea unor progrese importante în Ucraina, în timp ce continuă să sufere pierderi importante și să opereze sub o presiune economică tot mai mare, generată de sancțiunile occidentale, spune Rosin.

„Președintele rus, Vladimir Putin, are puține opțiuni favorabile în Ucraina, în condițiile în care forțele sale armate nu mai reușesc să avanseze semnificativ pe câmpul de luptă, iar sancțiunile occidentale îi erodează constant resursele.”, afirmă Rosin, avertizând că poziția strategică a Moscovei devine tot mai limitată.

Potrivit oficialului estonian, Rusia se confruntă atât cu un deficit de personal militar, cât și cu limite politice privind o eventuală escaladare a conflictului.

„Toți acești factori creează o situație în care unii oameni din Rusia, inclusiv din cercurile superioare ale puterii, înțeleg că există o problemă majoră. Este greu de spus ce gândește Putin despre asta, dar cred că toate aceste elemente încep să influențeze procesul său decizional.”, a declarat Rosin, într-un interviu acordat la Tallinn, citat de site-ul „Caliber”.

Conform șefului spionilor estonieni, câștigurile teritoriale ale Rusiei au încetinit considerabil în ultimele luni, iar situația de pe front a devenit mult mai statică decât în fazele anterioare ale războiului.

Rosin a atras atenția și asupra dificultăților economice tot mai clare cu care se confruntă Moscova. Potrivit oficialului estonian, economia rusă, estimată la aproximativ trei trilioane de dolari, s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru.

Șeful Serviciului estonian de Informații Externe consideră că sancțiunile reprezintă principala sursă a presiunii financiare asupra Rusiei. El susține că măsurile împotriva sectorului financiar „lovesc foarte, foarte puternic”, în timp ce restricțiile asupra exporturilor de petrol reduc semnificativ veniturile Kremlinului.

„Cred că pentru ei este un moment al unor alegeri foarte dificile. Este greu de anticipat ce decizie vor lua în actualul context.”, a mai spus Rosin.

Kremlinul nu dă înapoi

Cu toate acestea, oficialul estonian a avertizat că nu există indicii potrivit cărora Moscova ar fi pregătită să renunțe la obiectivele sale de război.

Putin susține că măsurile economice adoptate de guvern încep să producă rezultate pozitive și a declarat, în repetate rânduri, că armata rusă va continua lupta până la atingerea tuturor obiectivelor stabilite.

Rosin a mai afirmat că pierderile suferite de armata lui Putin nu sunt compensate prin recrutări suficiente. Potrivit acestuia, ritmul de avans al forțelor ruse în Ucraina este printre cele mai lente înregistrate din 2023, la un an după lansarea invaziei pe scară largă.

Sub protecția anonimatului, un alt șef al unui serviciu european de informații, citat de Reuters, a confirmat existența presiunilor asupra Rusiei, dar a precizat că acestea nu au determinat, deocamdată, o schimbare a strategiei Kremlinului.

„Îmi este foarte greu să cred că Rusia va renunța la obiectivul de a controla întreaga regiune Donbas. Moscova nu se grăbește.”, a afirmat oficialul.

În vederea organizării unor eventuale negocieri de pace, Rusia cere ca Ucraina să se retragă din Donbas, condiție respinsă însă categoric de către Kiev. Regiunea include provincia Lugansk, aflată sub control rusesc, și părți din Donețk care se află încă sub control ucrainean, după ani de conflict.

Oficialul european, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat că nu există, deocamdată, semne ale unei schimbări strategice în obiectivele de război ale Moscovei.

„Nu pare că Rusia este pregătită să mai reducă din obiectivele sale în acest conflict sau că se conturează vreun «mare progres» diplomatic.”, a mai precizat el. De altfel, șeful serviciului de informații a descris societatea rusă drept una „rezilientă”.

„Este o iluzie să credem că liderii Rusiei se erodează acum într-un mod semnificativ sau că Putin se confruntă cu o provocare internă reală.”, a adăugat oficialul.

Anticipând perioada următoare, Kaupo Rosin a avertizat că Moscova ar putea continua să adopte o poziție militară agresivă chiar și dincolo de războiul din Ucraina.

„Ambițiile militare ale Rusiei sunt foarte, foarte mari.”, a spus acesta, estimând că Moscova va menține forțe importante în apropierea Ucrainei și își va extinde prezența militară de-a lungul frontierelor NATO, „de la Arctica până la Marea Neagră”.