Aristotel și banii care nu mai știu ce sunt

Pentru Aristotel, banii nu sunt un scop, ci un instrument. Ei apar pentru a facilita schimbul, pentru a face economia posibilă. Au o funcție clară: măsură a valorii și mijloc de schimb. În momentul în care ies din acest rol, apar distorsiunile.

Această intuiție va reveni constant în gândirea economică: banii nu sunt avuție în sine, ci doar un mijloc de circulație. A-i trata ca sursă de bogăție echivalează cu a confunda semnul cu realitatea pe care o exprimă.

De aici și distincția sa celebră între „oikonomia” și „chrematistics”. Prima este administrarea firească a resurselor, orientată spre satisfacerea nevoilor reale. A doua este acumularea de bani pentru sine, fără limită, fără finalitate.

Problema nu este existența banilor. Problema este când banii devin autonomi. Exact aici începe ruptura pe care o vedem și astăzi. Ideea asociată lui Diogene — că multiplicarea monedei ar putea stimula economia — nu este doar o eroare tehnică, ci una de înțelegere a naturii banilor. Presupune că valoarea poate fi creată prin simpla creștere a cantității.

Poziția lui rămâne slabă tocmai pentru că mizează pe inflație ca sursă de creștere. Inflația poate mișca economia, dar nu o poate construi.

Tradiția îl leagă de episoade de depreciere a monedei, într-un context familial conectat la activități monetare. Rezultatul a fost previzibil: creșterea prețurilor și a costului vieții, urmată de nemulțumire și revoltă. Exilat și ruinat, ajunge la Atena fără să-și revizuiască ideile, continuând să susțină abandonarea monedei din metal prețios în favoarea uneia fiduciare.

Spre deosebire de Aristotel, care observă că banii nu creează valoare, ci doar o exprimă. Când expresia este diluată, realitatea nu se schimbă. Doar devine mai greu de citit. Inflația nu este, în acest sens, o soluție. Este un simptom. Arată că semnul nu mai corespunde lucrului semnificat.

Toma d'Aquino va relua această intuiție peste secole, argumentând că banii nu pot produce bani în mod legitim în afara unei activități reale. Dobânda excesivă sau manipularea monedei sunt, în viziunea sa, forme de distorsiune morală și economică.

Mai târziu, David Hume va observa că o creștere a masei monetare poate avea efecte temporare asupra activității economice, dar că, pe termen lung, ea se reflectă în prețuri, nu în prosperitate reală. Această idee va deveni una dintre constantele gândirii economice clasice: expansiunea monetară nu creează resurse, ci doar le redistribuie și le exprimă diferit.

Cu alte cuvinte: mișcare fără acumulare. Exact iluzia pe care o vedem astăzi. Diferența este de fond, nu de epocă, ci de înțelegere. Aristotel vede limitele. Înțelege că banii trebuie să rămână ancorați într-o realitate economică și într-o funcție clară.

În schimb, abordările care tratează banii ca pe o convenție flexibilă tind să ignore aceste limite. Dar economia nu este doar convenție. Este și constrângere. Iar atunci când această constrângere este ignorată, corecția nu întârzie.

Friedrich Hayek va arăta că manipularea monedei distorsionează semnalele din economie și duce la alocări greșite de capital. Nu pentru că oamenii ar fi iraționali, ci pentru că informația pe care o primesc este alterată. Banii nu mai spun adevărul. Și atunci întreaga economie începe să funcționeze pe premise greșite.

De aici până la consumul finanțat artificial, la bule speculative și la corecții dureroase nu mai este decât un pas. Istoria o arată suficient de clar. De fiecare dată când banii au fost separați prea mult de realitatea pe care ar trebui să o reflecte, rezultatul a fost același: o perioadă de aparentă prosperitate, urmată de o ajustare dureroasă. Pentru că, în final, nu cantitatea de bani creează valoare, ci capacitatea economiei de a produce.