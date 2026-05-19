A fost atribuit contractul de peste o jumătate de miliard de lei privind construcția trenului metropolitan. Din afacere nu lipsește nici firma lui Tiberiu Urdăreanu

573,4 milioane de lei, cu tot cu TVA, este suma negociată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură pentru proiectul trenului metropolitan. Afacerea a fost parafată, la finalul lunii aprilie, după ce la licitația deschisă organizată a fost depusă o singură ofertă. Contractul a fost adjudecat de către o asociere formată din trei companii, printre care se află și o companie din grupul UTI, patronată de către afaceristul Tiberiu Urdăreanu. De altfel, cu doar câteva zile înainte, aceeași primărie a Municipiului Cluj-Napoca a contractat și servicii de supervizare și de consultanță pentru același proiect, afacere care a mai scos din vistieria municipalității încă 2,3 milioane de euro.

Noua etapă a acestei afaceri a fost antamată încă din data de 27 mai 2025, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află celebrul edil Emil Boc, a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, un anunț de participare conform căruia preciza că intenționează să contracteze, inclusiv în numele comunei Apahida, comunei Baciu, comunei Bonțida, comunei Gârbău și comunei Jucu, servicii de proiectare și execuția de lucrări de infrastructură căi ferate, precum și lucrări auxiliare pentru accesibilitatea utilizatorilor, aferente obiectivului de investiții „Tren Metropolitan Cluj”.

Potrivit acestui anunț de participare, valoarea estimată a bugetului pus la dispoziție pentru acest contract s-a ridicat la suma de 474.030.818,65 de lei fără TVA, respectiv la 573.577.290,6 lei cu TVA inclusă.

Din această sumă, 382.205.497,39 de lei fără TVA reprezintă bugetul estimat pentru proiectare și execuție, 365.664.542,38 de lei fără TVA reprezintă bugetul estimat alocat pentru lucrările de execuție, iar suma de 16.540.955 de lei fără TVA reprezintă valoarea estimată a serviciilor de proiectare, monitorizare, studii de teren (inclusiv cercetarea arheologică preventivă), expertizarea tehnică, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii acestor autorizații, verificarea tehnică de calitate, proiectul tehnic și asistența tehnică.

Din schemă, nu lipsește nici afaceristul apropiat regimului Boc-Băsescu

De asemenea, suma de 91.825,321,77 de lei fără TVA este o sumă previzionată, ca rezervă de implementare. Primăria Municipiului Cluj-Napoca arată că valoarea estimată a contractului nu conține și valoarea capitolului „diverse și neprevăzute”.

În vederea atribuirii acestei afaceri, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, procedură la care s-a înscris o singură ofertă. Este vorba despre o asociere alcătuită din companiile SC Con-A Operations SRL, controlată de omul de afaceri Mircea Bulboacă, ZUE Spolka (entitate economică poloneză) și UTI Construction and Facility Management SA.

Această din urmă companie este controlată de către controversatul om de afaceri Tiberiu Urdăreanu, un apropiat a regimului Boc-Băsescu, dar ale cărui firme continuă și în prezent contractele cu statul.

La data de 29 aprilie 2026, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a atribuit acestei asocieri contractul, la un preț final negociat de 473.918.781,8 lei fără TVA, respectiv de 573.441.725, 11 lei cu TVA inclusă (114.688.345 de euro).

Pasaje subterane și parcări

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestui contract, în total, proiectul include 23 de stații și lucrări conexe pentru accesibilitate și mobilitate, din care opt stații noi, o stație cu pasaj rutier nou, amenajarea a patru stații prevăzute cu pasaj pietonal subteran și amenajarea a opt parcări auto cu 223 locuri de parcare în total.

Lucrările prevăzute includ: Pasaje pietonale subterane la Aeroportul Internațional Avram Iancu, în zona Ira și la Fabrica de Zahăr. De asemenea, parcările auto vor fi amenajate în Bonțida, Jucu de Jos, Câmpenești, Apahida, Dezmir, Hoia, Rădaia și Gârbău. Din documentația de atribuire rezultă că proiectul Tren Metropolitan Cluj prevede introducerea unui serviciu de transport public de călători pe infrastructura feroviară existentă, între Halta de mișcare Gârbău și Halta de mișcare Bonțida, pe un traseu de 48,8 kilometri, care va traversa 6 UAT-uri din județul Cluj: Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. Durata estimată de parcurgere a traseului de la un capăt la celălalt va fi de aproximativ 65 de minute, cu o frecvență de două trenuri pe oră.

Valoarea totală a proiectului este de 1.420.361.716,79 lei, aproximativ 285 milioane de euro, din care 1.149.890.797,74 lei reprezintă componenta aferentă Municipiului Cluj-Napoca, iar 270.470.919,05 lei componenta aferentă CNCF CFR SA. Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin F.E.D.R., este de 1.131.297.010,25 lei, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Un alt pachet al aceluiași proiect, de încă 153 de milioane de euro, în așteptare

„Jurnalul” a dezvăluit, luna trecută, că, la data de 25 martie 2026, aceeași primărie a Municipiului Cluj-Napoca mai publica, tot în SEAP, un alt anunț de participare, prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că dorește să achiziționeze rame electrice pentru transportul metropolitan de călători, dar și servicii de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri. Achiziția este aferentă obiectivului de investiții „Tren Metropolitan Cluj”.

Municipalitatea face această achiziție tot în numele Primăriei Comunei Apahida, Primăriei Comunei Baciu, Primăriei Comunei Bonțida, Primăriei Comunei Gârbău și Primăriei Comunei Jucu. Iar valoarea estimată inițială a contractului este de 622.300.000 de lei fără TVA, respectiv de 752.893.000 de lei cu TVA inclusă (153.670.000 de euro).

Și în acest caz, este organizată o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie analizate la data de 25 iunie 2026. Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, „în momentul de față, nu există niciun serviciu de transport privind deservirea călătorilor realizat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, serviciu identificat ca Tren Metropolitan”. Iar circulația călătorilor pe ruta Bonțida – Cluj-Napoca – Gârbău se realizează prin intermediul serviciilor de transport de călători puse la dispoziție de către Compania CFR SA, „servicii ce nu oferă o atractivitate necesară pentru preluarea călătorilor”.

Consultanța s-a atribuit separat. Pentru alte 2,3 milioane de euro

Aceasta nu este singura achiziție pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca a finalizat-o în legătură cu proiectul trenului metropolitan. Tot în portalul SEAP, la data de 22 iulie 2025, municipalitatea a mai publicat un anunț de participare, conform căruia intenționa să contracteze servicii de supervizare a proiectului privind trenul metropolitan. Supervizarea conține, totodată, și servicii de consultanță.

Inițial, valoarea estimată a acestui contract fusese stabilită la 10.776.943,75 lei fără TVA, adică la 13.040.102 lei cu tot cu TVA. La licitația deschisă organizată au fost depuse două oferte. Una dintre ele a fost declarată admisibilă, în vreme ce a doua a fost retrasă.

Astfel, la data de 14 aprilie 2026, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a atribuit acest contract asocierii alcătuite din companiile MGGP Engineering SRL, MGGP SRL și Konsent SRL, la un preț final negociat de 9.640.188,75 de lei fără TVA, respectiv de 11.664.628,4 lei cu tot cu TVA (2.332.925,7 euro).