FERRO aduce inovația în baie și bucătărie: noile colecții de baterii sanitare, disponibile acum în România

Apa care curge lin și precis în fiecare dimineață, dușul care ne întâmpină cu temperatura perfectă, căldura plăcută ce se răspândește uniform prin pardoseală într-o zi rece sau liniile elegante ale unei baterii care completează impecabil designul băii. Sunt lucruri mici, dar esențiale, care transformă rutina în confort și casa în acasă.

În spatele acestor detalii aparent simple se află ani de experiență, tehnologie și oameni care gândesc fiecare produs până la ultimul milimetru. Așa a crescut și FERRO, un brand european care de peste 30 de ani dezvoltă soluții pentru confortul locuinței.

În ultimii ani, FERRO a început să privească locuința ca pe un sistem complet de confort. Nu doar robineți sau accesorii sanitare, ci soluții integrate care contribuie la bunăstarea zilnică a casei.

Un exemplu important este sistemul complet de încălzire în pardoseală FERRO, o soluție modernă care asigură o distribuție uniformă a căldurii și o eficiență energetică ridicată. Pentru mulți proprietari de locuințe, acest tip de încălzire a devenit sinonim.

În același timp, portofoliul grupului FERRO s-a extins prin lansarea unor branduri care completează această viziune. FDESIGN aduce în prim-plan segmentul premium, cu produse sofisticate dedicate interioarelor moderne, în timp ce TERMET dezvoltă tehnologii pentru încălzire eficiente energetic, gândite pentru locuințele viitorului.

În același context în care FERRO își dezvoltă produsele pornind de la experiența și nevoile reale ale oamenilor, compania a lansat și noul website, o platformă modernă gândită pentru a oferi o experiență digitală intuitivă și ușor de explorat. Site-ul oferă acces rapid la colecții, inspirație de design și informații tehnice utile, atât pentru profesioniști, cât și pentru utilizatorii finali, reflectând aceeași atenție pentru funcționalitate, claritate și design.

Descoperă universul FERRO: https://www.ferro.ro

Tendințele care rescriu standardele designului pentru baie și bucătărie

Pe acest fundal de dezvoltare și inovație, FERRO a lansat recent trei colecții noi care aduc un plus de stil și funcționalitate în baie și bucătărie: CIRICULUS, TALASSA și FILTRATA.

Fiecare dintre ele spune o poveste diferită despre design, dar toate pornesc de la aceeași idee: obiectele pe care le folosim zilnic pot fi și frumoase, nu doar funcționale.

Cum arată echilibrul perfect în design? – Colecția CIRICULUS

Colecția CIRICULUS este inspirată de una dintre cele mai simple și perfecte forme din natură: cercul. Corpurile cilindrice, pipele rotunde și liniile curate creează o estetică minimalistă, echilibrată și extrem de elegantă.

Colecția include o gamă completă de baterii pentru baie, de la modele compacte pentru lavoar până la baterii pentru cadă, duș sau modele freestanding pentru băi spațioase. Disponibilă în finisaje crom, auriu periat și gunmetal, CIRICULUS aduce o notă contemporană în orice stil de amenajare.

Poate minimalismul să fie spectaculos? – Colecția TALASSA spune DA!

Dacă CIRICULUS vorbește despre echilibrul formelor rotunde, colecția TALASSA explorează frumusețea simplității. Inspirată de principiul „less is more”, această colecție pune accent pe linii fine, proporții perfecte și o estetică minimalistă.

Elementul care atrage imediat atenția este pipa ultra-subțire și plată, care conferă bateriilor un aspect elegant și aerisit. Deși designul este extrem de delicat, tehnologia din interior oferă control precis și durabilitate pe termen lung.

Colecția include baterii pentru lavoar, bideu, cadă și duș, dar și seturi complete de duș, toate concepute pentru a crea o baie coerentă și armonioasă.

Cum poate bucătăria să devină mai practică și mai sustenabilă? – Prin sistemul FILTRATA

Vedem cu toții același lucru: lumea se confruntă cu provocări ecologice din ce în ce mai mari, iar risipa de plastic este una dintre cele mai mari probleme. În fiecare zi, sute de milioane de sticle de plastic sunt folosite și aruncate, lăsând o amprentă negativă asupra planetei. Deși plasticul este doar o parte a ecuației, fiecare dintre noi are puterea de a produce o schimbare reală prin alegerile făcute acasă. FILTRATA îți oferă această putere, propunând o alternativă inteligentă și modernă la apa îmbuteliată. Conceptul este simplu: o baterie care oferă atât apă curentă, cât și apă filtrată, curată și cu gust excelent direct de la robinet.

Cu două comenzi separate, utilizatorii pot alege rapid între cele două tipuri de apă, fără a instala un robinet suplimentar. Filtrul cu carbon activ si ioni de argint elimină clorul și impuritățile, blochează dezvoltarea bacteriilor datorită tehnologiei nanosilver și previne depunerile de calcar, oferind un gust mai plăcut, proaspăt și curat, în acelși timp devenind o alternativă mai sustenabilă la apa îmbuteliată.

În plus, designul modern și finisajele elegante – disponibile în crom sau negru – transformă bateria într-un element central al bucătăriei.

Prin aceste lansări, FERRO continuă să arate că designul, tehnologia și funcționalitatea pot merge mână în mână. Pentru că uneori confortul unei case nu vine din lucrurile mari, ci din detaliile bine gândite pe care le folosim în fiecare zi.

Poate că acesta este secretul unui brand care rezistă în timp: atenția pentru detalii și dorința de a transforma lucrurile simple în experiențe memorabile.

Iar unele designuri merită văzute în realitate.

???? Intră pe https://www.ferro.ro/colectii-sanitare și descoperă noile colecții CIRICULUS, TALASSA și FILTRATA.

S-ar putea să găsești exact acel detaliu care îți schimbă complet baia sau bucătăria.