Daniel Florea deschide noul sediu PUSL București și lansează un apel pentru modernizarea Capitalei

Evenimentul a fost marcat de mesaje privind apropierea de cetățeni, consolidarea organizației și implicarea activă în proiectele importante pentru București.

Președintele PUSL București, Daniel Florea, a transmis că noul sediu va deveni un punct de întâlnire pentru idei, inițiative și soluții dedicate comunităților din Capitală.

„Bucureștenii au nevoie de administrații care rezolvă probleme și de oameni politici care ascultă. Noul sediu al PUSL București este locul din care vom continua să fim aproape de cetățeni și să susținem proiecte care răspund nevoilor reale ale comunității”, a declarat Daniel Florea.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și principalele direcții de acțiune ale organizației: sprijinirea familiilor și copiilor, promovarea educației, dezvoltarea comunităților locale și susținerea unor soluții echitabile pentru eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare.

Președintele Biroului Executiv al PUSL, deputatul Grațiela Gavrilescu, a subliniat că dezvoltarea organizațiilor locale reprezintă una dintre prioritățile partidului și că apropierea de cetățeni rămâne fundamentul proiectului umanist.

La rândul său, Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL, a vorbit despre necesitatea unei politici bazate pe respect, dialog și implicare.

„O societate puternică se construiește prin încredere, respect și responsabilitate. Politica trebuie să fie despre oameni, despre problemele lor și despre soluțiile care le pot îmbunătăți viața”, a declarat Lavinia Șandru.

Vicepreședintele Biroului Executiv al PUSL, Liviu Negoiță, a evidențiat importanța echipei și a colaborării pentru dezvoltarea unor proiecte utile comunității.

La finalul evenimentului, liderii PUSL au reafirmat angajamentul partidului pentru promovarea unor politici publice centrate pe cetățean și pentru susținerea proiectelor care contribuie la dezvoltarea Bucureștiului și la creșterea calității vieții locuitorilor săi.