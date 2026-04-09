Hello BT Pay! Grija pentru cei dragi nu este niciodată departe. Se mută online

Special pentru cei plecați departe de casă, BT lansează o nouă campanie – ”Hello BT Pay” – care vine să facă lucrurile încă și mai simple și mai eficiente.

Pentru mulți români plecați în afara țării, grija nu se oprește la graniță, ci se mută odată cu ei, se adaptează, dar rămâne la fel de prezentă — poate chiar mai organizată decât înainte. Se vede în lucruri simple, care devin rutină: un transfer de bani făcut la început de lună, o factură plătită rapid, între două lucruri de rezolvat sau doar un mesaj scurt: ”Am rezolvat, nu te îngrijora!”

Pentru cei rămași acasă, ele înseamnă liniște. Pentru cei plecați, înseamnă control. Iar controlul, când ești la sute sau mii de kilometri distanță, nu e un lux — e o nevoie.

De cele mai multe ori, provocarea nu ține de intenție, ci de cum faci lucrurile să funcționeze simplu. Drumurile inutile, birocrația sau dependența de programul unei sucursale sunt exact genul de obstacole care complică ceva ce ar trebui să fie rapid.

Pentru românii din diaspora, soluțiile digitale de la Banca Transilvania vin exact în direcția asta: conturi care pot fi deschise ușor, acces rapid la bani, plăți făcute de oriunde, fără pași complicați.

În noua campanie ”Hello, BT Pay”, plățile făcute cu cardul în euro pot aduce un cashback de 5%, în limita a 100 de euro.

Dincolo de asta, există și o componentă mai puțin vizibilă, dar la fel de importantă: accesul la informație. O pagină dedicată românilor din diaspora, unde, pe lângă servicii, cei interesați găsesc și explicații simple despre bani, decizii financiare și opțiuni pe care, altfel, le-ar descoperi mai greu.

La final, distanța rămâne, nu dispare, dar trebuie să facem în așa fel încât felul în care o gestionăm trebuie să fie cât mai simplu.

Iar când lucrurile importante pot fi rezolvate simplu, de oriunde ai fi, nici grija nu mai pare atât de grea.

Toate detaliile și facilitățile de la Banca Transilvania de care se pot bucura românii din diaspora sunt prezentate pe larg aici.