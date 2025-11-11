Descoperă colecția de cuțite Quttin Terra – precizie, echilibru și eleganță în bucătărie

De ce să alegi cuțitele Quttin Terra

Fabricate din oțel inoxidabil premium, cuțitele oferă tăieturi curate și precise. Mânerul ergonomic asigură o prindere sigură și comodă, chiar și în timpul utilizării îndelungate. Fiecare cuțit Quttin Terra este proiectat pentru o funcție specifică, astfel încât să îți ușureze munca în bucătărie, indiferent de preparat.

Ce cuțite include colecția Quttin Terra

Colecția completă cuprinde 7 modele de cuțite de bucătărie, fiecare gândit pentru o utilizare diferită:

- Cuțit Chef (lamă 20 cm) – ideal pentru tocat, feliat și mărunțit

- Cuțit Santoku (lamă 17 cm) – perfect pentru legume, pește și carne

- Cuțit multifuncțional (lamă 13 cm) – versatil, pentru utilizări zilnice

- Cuțit pentru pâine (lamă 20 cm) – lamă zimțată pentru tăiere impecabilă

- Cuțit de filetat (lamă 12 cm) – pentru pește și carne

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

- Cuțit Santoku (lamă 12 cm) – mai compact, ușor de manevrat

- Cuțit de decojire (lamă 9 cm) – ideal pentru fructe și legume

Primul cuțit disponibil: Cuțitul Chef Quttin Terra

Primul produs din serie, cuțitul Chef Quttin Terra, este considerat indispensabil în orice bucătărie. Este apreciat atât de bucătari profesioniști, cât și de pasionații de gătit, datorită echilibrului perfect dintre performanță, eleganță și manevrabilitate.

Disponibilitate: începând de vineri, 14 noiembrie, la chioșcurile de ziare și în toate punctele de difuzare a presei. Preț: 24,99 lei/cuțit

Următorul cuțit din colecție

Cuțitul Santoku (lamă 17 cm) va fi disponibil vineri, 21 noiembrie. Completează-ți treptat setul și transformă gătitul într-o experiență plină de inspirație și precizie.

Quttin Terra – simplitate, echilibru și performanță la fiecare tăietură

Descoperă întreaga colecție de cuțite Quttin Terra și bucură-te de calitatea materialelor, designul modern și funcționalitatea fiecărui model. Alege cuțitul potrivit pentru tine și du arta gătitului la nivelul următor.