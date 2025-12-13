Unde se găsește cea mai bună bere la halbă din lume

Ei recomandă excursiile de o zi în oraș care permit turiștilor să vadă împrejurimile, să încerce mâncarea tradițională și, bineînțeles, să bea bere la halbă.

Cea mai bună bere la halbă se află la Dublin, Irlanda. Darragh Curran, un YouTuber și autoproclamat pasionat de Guinness, cunoscut sub numele de Guinness Guru, susține că la Dublin se găsesc unele dintre cele mai bune beri la halbă din toată lumea. Într-un interviu acordat publicației Ireland Before You Die, el a dezvăluit că cea mai bună halbă de Guinness din lume se găsește la The Gravediggers, restaurantul lui John Kavanagh.

„Situat chiar lângă Cimitirul Glasnevin și condus în prezent de a șaptea generație a familiei Kavanagh, acest pub vechi de 180 de ani servește cea mai bună halbă de Guinness de pe planetă”, a spus Darragh Curran, potrivit Express.

Pentru a bea „cea mai bună halbă din lume”, specialiștii recomandă excursiile de o zi. Acestea sunt cea mai nouă tendință de călătorie care a devenit populară prin intermediul rețelelor sociale. Turiștii care călătoresc „în fugă” au povestit în mediul online ce experiențe au avut și i-au convins pe alții să procedeze la fel. Avantajele sunt că turiștii pot explora mai multe părți din lume fără a pierde timpul în concediul anual. Dublin se clasează pe primul loc în lista orașelor de descoperit într-o zi într-un clasament realizat de Iglu Cruise.

Prețurile destul de bune și faptul că nu este nevoie de cazare le oferă un mare avantaj turiștilor din vestul Europei, în special britanicilor. Experții spun că Dublin este un oraș ideal pentru o explorare rapidă. Turiștilor li se recomandă să ajungă dimineața în oraș și să înceapă excursia cu o plimbare relaxantă prin Trinity College, cea mai veche universitate din Dublin.

Turiștii sunt sfătuiți să viziteze Vechea Bibliotecă, care găzduiește renumita Carte din Kells, un manuscris ilustrat. În zonă se află numeroase locuri unde se poate lua micul dejun, sau prânzul, inclusiv The Woollen Mills pe Ormond Quay și Bewley's Café pe Grafton Street.

După masă se poate face o plimbare de la College până la Castelul Dublin, un reper important în istoria Irlandei. Plimbarea poate fi prelungită până la Catedrala Sf. Patrick, cea mai mare din Irlanda. Bineînțeles, nicio călătorie în Irlanda nu ar fi completă fără a bea Guinness. În Dublin se află Depozitul Guinness unde pot fi explorate procesul de fabricare a băuturii și istoria celei mai cunoscute beri din Irlanda.

(sursa: Mediafax)