Rețete tradiționale de sărbători: Cum să prepari jumări de porc aurii și crocante

Procesul de gătire nu se rezumă la tăierea slăninei și punerea într-o tigaie pe foc. Jumările reușite cer răbdare și atenție: trebuie urmărite culoarea, sunetul și modul în care grăsimea se topește încet, transformând slănina moale în bucăți rumene, crocante la exterior și fragede în interior.

Cum alegi slănina

Alegerea slăninei este esențială. Specialiștii recomandă slănina cu șorici din zona pieptului sau a burții porcului deoarece grăsimea se topește uniform. Bucățile trebuie tăiate puțin mai mari la început, întrucât se reduc semnificativ în timpul prăjirii. Uniformitatea dimensiunilor este importantă pentru gătirea egală, dar nu este nevoie de precizie deosebită.

Cum prepari jumările

Ingrediente

1,5–2 kg slănină de porc cu șorici (preferabil din zona pieptului)

sare după gust

boia dulce, piper, chimen sau foi de dafin, pentru aromatizarea unturii (opțional)

Mod de preparare

Pregătește un vas cu pereți groși – un tuci sau un ceaun este ideal – și taie slănina în bucăți de 2–3 cm, suficient de mari pentru a-și păstra forma după ce se reduc la jumătate.

Pune bucățile în ceaun și adaugă câteva linguri de apă pentru a evita lipirea în primele minute. Menține focul mic și amestecă periodic, lăsând grăsimea să se topească treptat. Pe măsură ce untura se adună în vas, bucățile încep să se micșoreze și să se rumenească.

Așază-le pe hârtie absorbantă și presară sare cât sunt încă fierbinți; se pot adăuga, după gust, boia sau piper.

Strecoară untura și păstreaz-o în borcane curate – este un ingredient prețios în bucătăria de iarnă.

Trucuri de gătire

De asemenea, răbdarea este importantă. Un foc puternic arde jumările la exterior, lăsându-le crude în interior, în timp ce un foc blând, constant, permite obținerea culorii aurii, cu mici bule pe suprafață, semn că textura este perfectă. Abia spre final focul poate fi mărit pentru a obține acea crustă crocantă atât de apreciată.

Jumările se pot consuma imediat de ceapă roșie și pâine de casă, dar po fi și conservate în untură, pregătind astfel cămara pentru restul iernii.

Abia spre final, când slănina a eliberat suficientă grăsime, intensifică ușor focul pentru a obține textura crocantă. Scoate jumările când sunt aurii, ușor bombate și foșnitoare.

Jumările se servesc tradițional cu ceapă roșie, muștar sau pâine de casă. Din cele rămase se poate prepara și pasta de jumări, un aperitiv nelipsit din meniurile tradiționale de sărbătoare, potrivit catine.ro.