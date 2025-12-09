Soft CRM ca avantaj competitiv: Strategia lui Ciobanu Dan-Ionuț, CEO Zarina CRM, pentru companiile viitorului

Pentru Ciobanu Dan-Ionuț, CEO Zarina CRM, răspunsul stă într-un instrument aparent simplu, dar profund strategic: un soft CRM inteligent, construit pe realitatea operațională a companiilor din România și Emiratele Arabe Unite.

Acest articol explorează, într-o abordare jurnalistică, modul în care Zarina CRM schimbă modul de lucru al organizațiilor moderne și ce înseamnă cu adevărat un CRM folosit ca avantaj competitiv, nu doar ca un instrument de gestionare a contactelor.

O perspectivă pragmatică asupra modului în care funcționează companiile

Pentru Ciobanu Dan-Ionuț, companiile nu sunt entități abstracte, ci mecanisme care funcționează corect doar atunci când informațiile, procesele și oamenii sunt aliniate. Din experiența sa, eficiența apare atunci când fiecare departament știe ce are de făcut, iar datele circulă fără blocaje.

„Esența unei companii performante este claritatea. Când oamenii știu ce au de făcut și când informațiile sunt organizate într-un singur loc, totul devine mai simplu”, explică Ciobanu Dan-Ionuț.

Această abordare directă și orientată spre rezultate a stat la baza dezvoltării Zarina CRM.

De ce este softul CRM un avantaj competitiv real

Pentru multe companii, CRM-ul rămâne doar un loc unde sunt trecuți clienții. Dar într-o companie performantă, CRM-ul devine un motor operațional, capabil să preia o mare parte din volumul de muncă și să ofere vizibilitate instantă asupra activităților.

Avantajul real al unui soft CRM apare atunci când acesta devine parte din cultura organizațională. Iar aici intervine strategia Zarina CRM.

Beneficii esențiale pe care companiile le observă imediat

• reducerea timpului pierdut pe sarcini repetitive;

• creșterea vizibilității asupra activității echipelor;

• eliminarea erorilor cauzate de comunicarea defectuoasă;

• procese coerente, ușor de urmărit și de optimizat;

• o experiență mai bună și mai rapidă pentru clienți;

• capacitatea de a lua decizii bazate pe date reale.

Iar aceste beneficii nu sunt teoretice, ci observate în mod constant în companiile care implementează Zarina CRM.

Cum a ajuns Zarina CRM soluția ideală pentru România și Emiratele Arabe Unite

Zarina CRM este prezentă atât în România, cât și în Emiratele Arabe Unite, cu o versiune complet adaptată în limba engleză, dedicată companiilor din Dubai, Abu Dhabi și celelalte emirate. În plus, o versiune în limba arabă este deja în dezvoltare și va fi lansată în curând, pentru a răspunde și mai bine pieței locale.

Ceea ce diferențiază Zarina CRM de orice alt CRM Software este abordarea construită din teren, nu din perspectivă academică. Platforma reflectă modul real în care companiile lucrează în cele două piețe, fiecare cu particularitățile sale:

• România, cu dinamica ei antreprenorială, dar cu procese încă neuniformizate;

• Emiratele Arabe Unite, cu ritmul lor accelerat, multiculturalismul echipelor și nevoia permanentă de control și predictibilitate.

Indiferent de nivelul de maturitate a unei companii, majoritatea provocărilor sunt legate de același lucru: lipsa unui cadru clar de operare. Aici intervine softul CRM.

Ce aduce Zarina CRM în plus față de un CRM obișnuit

Zarina CRM nu este doar un instrument de înregistrat informații. Este o platformă completă de gestionare a operațiunilor interne, construită pentru companii care au nevoie de control, flexibilitate și eficiență.

Un element care diferențiază esențial platforma este modelul de licențiere. În locul abonamentelor lunare costisitoare, Zarina CRM oferă:

• licență lifetime, cu o singură plată;

• utilizatori nelimitați, indiferent de mărimea echipei;

• instalarea softului CRM pe serverul propriu al companiei, nu în cloudul unei terțe părți;

• control deplin asupra tuturor datelor și proceselor interne;

• confidențialitate totală, deoarece informațiile rămân exclusiv în infrastructura clientului.

Acest model nu doar reduce costurile, ci oferă companiei independență și siguranță, două aspecte critice pentru organizațiile care gestionează date sensibile.

Elemente tehnice și operaționale care diferențiază Zarina CRM

• configurare rapidă, în funcție de specificul fiecărei afaceri;

• procese inteligente care rulează automat, fără intervenție umană;

• vizibilitate totală asupra activităților zilnice;

• posibilitatea de a lucra pe orice industrie fără modificări de cod;

• 4 versiuni predefinite de aplicatii CRM: Medical, Imobiliare, Vanzari si Prestari Servicii

• suport real, cu oameni care înțeleg atât tehnologia, cât și businessul;

• integrare ușoară cu alte sisteme folosite de companie.

Ce se întâmplă când un soft CRM devine centrul unei companii

O schimbare profundă începe să apară atunci când CRM-ul devine nu doar folosit, ci integrat în modul de lucru al fiecărui angajat.

Companiile observă:

• coerență în comunicare;

• reducerea dependenței de oameni-cheie;

• procese clare, documentate;

• responsabilități bine delimitate;

• date centralizate, ușor de interpretat;

• predictibilitate într-un mediu volatil.

Aceasta este, de fapt, performanța operațională reală: să poți controla compania nu prin telefoane și fișiere disparate, ci printr-un sistem unitar.

Extindere internațională și proiecte strategice

Pe lângă prezența solidă în România și Emiratele Arabe Unite, Zarina CRM atrage interes și din partea unor jucători importanți de pe piețele vestice. În prezent, platforma este deja în curs de implementare într-un proiect CRM extrem de complex pentru un fond de investiții cu sediul la Londra, Marea Britanie. Acest fond are un istoric financiar impresionant, cu peste 830 de milioane de euro rulați până în prezent, fiind un nume important în industria de investiții din Europa.

Deși identitatea fondului nu poate fi făcută publică din cauza unui NDA semnat, proiectul confirmă faptul că Zarina CRM poate susține infrastructura operațională a unor organizații cu cerințe ridicate privind controlul datelor, securitatea și eficiența.

Transformarea companiilor moderne: viitorul văzut prin ochii Zarina CRM

Pentru Ciobanu Dan-Ionuț, direcția este clară: companiile viitorului sunt cele care reușesc să standardizeze procese, să centralizeze informații și să elimine munca repetitivă.

Cele trei schimbări care vor defini următorul deceniu

• companii cu echipe mai mici, dar mult mai productive;

• decizii luate în timp real, bazate pe date clare;

• procese automatizate care rulează constant, fără erori.

Această evoluție nu este opțională, ci inevitabilă. Companiile care nu se adaptează vor pierde viteză într-o piață în care reacția rapidă face diferența.

Concluzie despre aplicația Zarina CRM

Zarina CRM, prin strategia și viziunea lui Ciobanu Dan-Ionuț, nu se poziționează doar ca un soft CRM bine construit, ci ca o infrastructură operațională pentru companiile care vor să performeze. Este o soluție creată pentru realitate, testată în teren și adaptată două piețe dinamice.

Într-o lume în care schimbarea este constantă, avantajul nu îl mai are doar compania cu cei mai mulți oameni, ci acea organizație care știe să folosească tehnologia în mod inteligent.

Iar pentru tot mai multe companii, exact asta înseamnă Zarina CRM.

