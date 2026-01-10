Novak Djokovic a rupt legăturile cu asociația jucătorilor de tenis pe care a co-fondat-o

Câștigător de 24 de ori al turneelor ​​de Grand Slam, Novak Djokovic, a anunțat la US Open din 2020 că el și jucătorul canadian, acum retras, Vasek Pospisil lansează PTPA. Aceștia au declarat că își propun să ofere reprezentare jucătorilor care sunt contractori independenți într-un sport în mare parte individual, potrivit AP.

Unul dintre obiectivele clarificate pe parcurs a fost acela de a deveni un fel de sindicat cu drepturi depline care negociază contracte colective de muncă precum cele existente în sporturile de echipă, deși astfel de lucruri nu s-au întâmplat încă.

Djokovic a anunțat pe rețeaua X că are „îngrijorări continue cu privire la transparență, guvernanță și modul în care au fost reprezentate vocea și imaginea mea”.

PTPA a intentat în martie un proces colectiv împotriva circuitelor feminin și masculin, a Federației Internaționale de Tenis și a agenției de integritate a sportului, acuzând organizațiile de „abuz sistemic, practici anticoncurențiale și o desconsiderare flagrantă a bunăstării jucătorilor”. Cele patru turnee de Grand Slam au fost adăugate ulterior ca pârâți.

Djokovic nu figura ca reclamant la momentul depunerii procesului; Pospisil și alți jucători erau. Asta pentru că, a spus Djokovic în martie, „vreau ca și alți jucători să ia atitudine”.

Procesul susține că jucătorii ar trebui să aibă acces la mai multe câștiguri, argumentând că organismele de conducere care supraveghează cele patru turnee de Grand Slam - Wimbledon, US Open, French Open și Australian Open - și alte evenimente profesionale „limitează premiile în bani acordate la turnee și limitează capacitatea jucătorilor de a câștiga bani în afara terenului”.

Djokovic a declarat că „va continua să se concentreze pe tenisul său, pe familia sa și pe contribuția la acest sport în moduri care reflectă principiile și integritatea mea. Le urez jucătorilor și celor implicați tot binele pe măsură ce merg mai departe, dar pentru mine, acest capitol este acum închis.”.

