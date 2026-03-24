Te pregătești pentru examenul auto? Cum înveți cel mai ușor legislatia rutieră?

Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să înțelegi logica din spatele fiecărei reguli, nu să o reproduci cuvânt cu cuvânt. Un exercițiu simplu ar fi ca, după ce citești o regulă, să o explici cu propriile cuvinte, ca și cum ai lămuri un prieten care nu știe nimic despre trafic. Dacă reușești să o explici clar, înseamnă că ai înțeles-o. Dacă te încurci, e un semn că trebuie să revii asupra ei.

Când citești despre prioritate sau depășire, imaginează-ți efectiv o intersecție aglomerată, o mașină care vine din dreapta, intrarea într-un sens giratoriu. Creierul reține mult mai bine informațiile asociate cu un context vizual decât un text citit în grabă. Vizualizarea nu este un truc, este felul în care funcționează memoria pe termen lung.

La fel de important este ritmul de învățare. Nu este suficient să parcurgi legislația o singură dată, cap-coadă, și să citești un text (lege) fără înțeles pentru tine. Contează revenirea periodică, mai ales atunci când rezolvi chestionare auto, iar o întrebare îți dă bătăi de cap, ca să înțelegi cum se leagă legea de o anumită întrebare.

Greșeala repetată este un semnal util, nu un motiv de frustrare. De multe ori, tocmai acele întrebări la care ai răspuns greșit de două-trei ori sunt cele pe care le vei ține minte cel mai bine la examen.

Util este și să structurezi materia pe categorii: indicatoare, reguli de prioritate, sancțiuni, semnalizare etc. Abordate separat, fiecare categorie devine mai clară și mai ușor de consolidat. Când amesteci totul dintr-o dată, informațiile se suprapun și creează confuzie în loc să se completeze.

Un alt aspect pe care mulți îl neglijează este legătura dintre teorie și practică. Chiar dacă nu ai încă permis, poți observa traficul din jurul tău cu proprii ochi; cum cedează șoferii prioritatea, cum se comportă la trecerile de pietoni, cum semnalizează înainte de depășire. Aceste momente din viața de zi cu zi sunt de fapt exemple de aplicare al legii din legislația rutieră. Când vezi ceva întâmplându-se în trafic și îți spui „ah, asta e regula X despre care am citit", înseamnă că informația a prins rădăcini. Nu mai e un text abstract, e ceva real, concret, care are sens.

O platformă unde puteți învăța inteligent este ScoalaDRPCIV, unde puteți exersa chestionare drpciv cu întrebări ca la examenul oficial, iar la fiecare întrebare aveți explicația, cu referințe din articole din Codul sau Regulamentul Rutier. Așadar, nu trebuie să citiți întreaga lege; puteți rezolva fie chestionare, fie să intrați în modul de practică, unde puteți parcurge fiecare întrebare pe rând, atât în modul general, cât și pe capitole, iar la fiecare întrebare puteți citi articole de lege relevante pentru acea întrebare.

20–30 de minute de practică zilnică, constantă, sunt mai eficiente decât câteva ore de memorat în ultimul moment. Legislația rutieră devine accesibilă atunci când o abordezi cu răbdare și cu metodă, nu cu grabă.

