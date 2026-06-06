Peste 100 de copii au decis: Andra Gogan și „Sirenele: Secretul Medalionului” câștigă marele trofeu WonderFest 2026

Decizia a aparținut celor peste 100 de elevi din județul Ilfov care au format cel mai mare juriu al copiilor din cadrul unui festival de film din România și care, timp de cinci zile, au urmărit, analizat și evaluat producțiile înscrise în competiție.

Succesul filmului românesc a fost completat de premiul pentru Cea mai bună performanță a unui actor într-un rol secundar, acordat actriței Anca Sigartău.

În cadrul Galei de Închidere au fost anunțați și ceilalți câștigători ai ediției 2026. Premiul pentru Cea mai bună imagine a revenit lui Daniel Meyer, pentru filmul „Kina și Yuk” (coproducție Franța–Canada–Italia), premiul pentru Cel mai bun scenariu a fost acordat lui Eveline Hagenbeek pentru „Regele Hoinarilor” (Olanda, 2025), iar premiul pentru Cea mai bună regie a fost câștigat de Sarah Winkenstette pentru „Salutări de pe Marte” (Germania, 2025).

Același film i-a adus lui Theo Cretschmer distincția pentru Cel mai bun actor copil, în timp ce Premiul Juriului de Specialitate a fost acordat producției „Arco”, coproducție Franța–SUA.

WonderFest 2026 a reunit timp de cinci zile copii, adolescenți, regizori, actori, traineri și invitați din țară și din străinătate, transformând Ilfovul într-un veritabil centru al filmului dedicat noilor generații.

„WonderFest nu este doar un festival de film. Este o lecție despre creativitate, curaj, empatie și visuri. În aceste zile am văzut copii care au pus întrebări extraordinare, care au analizat filme cu maturitate și care au demonstrat că viitorul cinematografiei și al societății este pe mâini bune. Mă bucur că Trofeul WonderFest a fost decis de copii, pentru că ei ne-au arătat încă o dată că pot judeca cu sufletul, dar și cu discernământ”, a declarat Lavinia Șandru, președinta festivalului.

La rândul său, directorul artistic al festivalului, Marin Vladimir, a subliniat rolul pe care cinematografia îl are în apropierea generațiilor: „Am văzut săli pline, copii emoționați, părinți implicați și cineaști care au descoperit un public extraordinar. Acesta este marele câștig al festivalului. Filmul are puterea de a uni generații, de a deschide dialoguri și de a construi punți între oameni și culturi.”

Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci și membru al juriului de specialitate, a evidențiat dimensiunea educativă a evenimentului: „Educația și filmul au în comun aceeași misiune: să inspire, să provoace gândirea și să deschidă orizonturi. WonderFest reușește să facă toate aceste lucruri și să transforme fiecare ediție într-o experiență care poate schimba destine.”

WonderFest 2026 a fost organizat de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Universității din București – Facultatea de Fizică, Academiei Da Vinci, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Primăriei Orașului Măgurele și al partenerilor și susținătorilor festivalului: Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Dorna, Editura Litera, iStoma, Caut Dentist Bun și UAC.

După cinci zile de proiecții, ateliere și întâlniri memorabile, ediția 2026 a WonderFest s-a încheiat, lăsând în urmă nu doar premii și trofee, ci și povești care vor continua să inspire generațiile viitoare.