AMZEI 2024: Un an de revitalizare urbană și efervescență creativă

Proiectul aduce în prim-plan economia creativă locală și demonstrează cum arta și colaborarea interdisciplinară pot contribui la revitalizarea unui spațiu urban.

Spațiul Amzei Creative Corner face parte din inițiativa pe care am lansat-o în 2023 în Piața Amzei - un pilon important al strategiei Cartierului Creativ, un ecosistem dedicat promovării industriilor creative și regenerării urbane. Printr-un program complex de expoziții, workshop-uri și târguri, proiectul a transformat zona Amzei într-o destinație culturală în inima orașului.

„Fiecare eveniment organizat a adus în prim-plan nu doar creativitatea artiștilor, ci și o comunitate dornică să exploreze noi forme de expresie și de colaborare interdisciplinară. Suntem mândri să vedem cum acest spațiu devine un punct de întâlnire pentru idei, perspective și oameni, contribuind la redefinirea peisajului cultural bucureștean” - spune Ioana Pîrvu - Project Director Cartierul Creativ.

Strategia de microzonare a Cartierului Creativ, care include cinci zone de dezvoltare strategică, a avut ca prim exemplu concret proiectul Amzei. Aceasta a implicat, începând din 2023, analiza țesutului urban, consultarea publicului și colaborarea cu comunitățile creative locale, continuând în 2024 cu un model de co-creare interdisciplinară care poate fi replicat în alte părți ale orașului.

Un program cultural variat în 2024

În 2024, Amzei Creative Corner a fost scena unui program cultural dinamic, care a adus împreună o paletă largă de evenimente, de la expoziții de arte plastice și design, până la proiecte de implicare socială, performance-uri și ateliere pentru copii, astfel:

• 10 expoziții de arte plastice și decorative, care au evidențiat talente emergente și consacrate;

• 4 proiecte de implicare socială, conectând comunitatea cu dimensiuni culturale relevante;

• 3 expoziții de fotografie și 2 expoziții de design, care au explorat expresii vizuale și tehnice inovatoare;

• 2 evenimente de tip performance, care au pus în scenă dialoguri captivante între artă și public;

• 1 festival de film și ateliere de animație pentru copii (Animest), un punct de atracție pentru publicul tânăr;

• 1 expoziție de graphic design și 1 proiect multimedia (Mix Tape), care au îmbinat tehnologia cu creativitatea artistică;

• 1 târg de artă și design (Hot Lagoon), susținând antreprenorii din industriile creative locale.

În total, 27 de evenimente culturale au animat spațiul Amzei Creative Corner, cu sprijinul a peste 20 de asociații și entități partenere, printre care UNArte, Mobius Gallery, Muzeul Abandonului, Asociația Laborator Artistic, Bucharest Biennale, Goethe Institute. De la explorarea granițelor sociale și culturale până la interpretări artistice, Amzei a fost gazda unor proiecte care au evidențiat puterea colaborării, astfel:

Expoziția „FANBOY 2” a artistului Saddo, organizată în colaborare cu Mobius Gallery, a adus în Piața Amzei lucrările din ultimii patru ani ai acestuia, într-o selecție diversă ce a inclus schițe, desene, picturi de mari dimensiuni, tapiserii, sculpturi și obiecte prezentate publicului pentru prima dată. Cu un portofoliu impresionant și apariții în publicații internaționale precum The New Yorker, expoziția a oferit vizitatorilor o incursiune fascinantă în universul artistic al lui Saddo, caracterizat prin culori vibrante și teme introspective.

În cadrul Romanian Design Week, Amzei a devenit un loc de întâlnire între design și artă. Expozițile multidisciplinare „Turn Signals / Design is not a dashboard” (organizată de FABER și Universitatea Politehnica Timișoara), „People you've been before” (de Lea Rasovski) și „Milton Glaser: Art is work (act II)” - Insula 42, Typopassage TM, au reunit artiști și designeri din diverse domenii pentru a explora relațiile dintre arte vizuale și design contemporan, consolidând legătura dintre aceste discipline creative.

„Școala de vară / Institutul Jocului” a transformat Amzei Creative Corner într-un spațiu dedicat explorării ludice a creativității. Timp de trei săptămâni, artiști emergenți au avut oportunitatea de a participa la ateliere interactive, dezbateri publice și experimente în laboratorul-atelier. Proiectul a fost un exemplu de educație prin artă, aducând în prim-plan rolul jocului ca instrument de creație și inovație.

Expoziția „DING DONG” a fost un demers unic de explorare a patrimoniului incomod și contrastant. Vizitatorii au descoperit proiecte care investighează moștenirile culturale complexe, de la grafică urbană și litoralul românesc, până la inițiativele de cercetare ale unor organizații precum Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Expoziția a fost un spațiu de dialog și reflecție asupra modului în care aceste moșteniri pot fi integrate în contemporaneitate.

Organizată în parteneriat cu festivalul de film Animest și sprijinită de Lidl România, expoziția „BANDA ASAP” a pus în centrul atenției creativitatea elevilor care au participat la concursurile de bandă desenată cu tematica reciclării. Lucrările expuse au prezentat soluții inovatoare pentru problemele de mediu și au arătat angajamentul tinerilor pentru un viitor sustenabil. Prin această expoziție, Amzei a devenit un spațiu vibrant de educație ecologică prin artă.

Proiectul „Castelul”, inițiat de Goethe-Institut București, a adus în Amzei lucrările a 21 de studenți din cadrul Atelier 9 al UNArte, coordonat de prof. Anca Boeriu. Inspirată de romanul-cult al lui Kafka, expoziția a imaginat finaluri alternative pentru „Castelul”. Vernisajul a inclus un performance dedicat femeilor din universul kafkian, în interpretarea actriței Irina Bucescu, și a fost reluat în mai multe sesiuni interactive, consolidând legătura dintre literatură și artă vizuală.

Impactul Amzei Creative Corner în cifre

De la artă decorativă la proiecte sociale și instalații experimentale, programul curatorial din Amzei Creative Corner a demonstrat că arta poate deveni o punte între comunități și idei, galeria devenind un spațiu de convergență pentru multiple forme de expresie artistică și culturală. În acest sens, cifrele reflectă acest impact:

27 evenimente din diverse arii creative, de la arte plastice și fotografie la design și performance-uri interactive;

Peste 100 de artiști expuși și promovați pe platformele de comunicare ale Cartierului Creativ;

Peste 15.000 de vizitatori anual, care au interacționat cu arta, designul și inițiativele culturale oferite de AMZEI Creative Corner.

Amzei Creative Corner este mai mult decât un spațiu cultural – este o platformă care încurajează dialogul, inovația și expresia artistică. Programul de revitalizare a Pieței Amzei s-a lansat în iunie 2023, prin deschiderea spațiului expozițional Amzei Creative Corner, unde s-au derulat până în prezent zeci de expoziții, intervenții și instalații menite să genereze un proces de consultare publică în jurul istoriilor subiective legate de zonă. În 2024, prin evenimentele sale variate, a reușit să inspire și să provoace publicul, oferind o incursiune în diversitatea artei contemporane.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹