Artist Talk: Roman Tolici și Adrian Lăcătuș despre Noua Speranță în cadrul expoziției de la Centrul Multicultural

Întâlnirea ne invită să reflectăm asupra transformărilor majore ce au redefinit lumea contemporană, precum și asupra momentelor de incertitudine, adaptare și căutare a unui nou echilibru.

„În expoziție, există un desen făcut în 2012 care se numește New Hope și care abordează exact tematica pe care am transpus-o recent în pictură - tema speranței. Speranța este proiectată nu neapărat în actualitate, ci într-un meta-viitor, într-un viitor ultra-îndepărtat, în care peste noi au trecut mai multe apocalipse.” - Roman Tolici extras din „Orașul Vorbește” cu Daria Ghiu.

Întâlnirea este parte din proiectul expoziției „ROMAN TOLICI: NEW HOPE”, care a debutat la Brașov, în parteneriat cu Centrul Multicultural. Expoziția este deschisă publicului până pe 31 ianuarie 2025 și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 14:00 și 20:00, și sâmbătă, între orele 16:00 și 20:00.

Expoziția urmează să fie prezentată în alte patru orașe din România – Timișoara, Sibiu, București și Tulcea, consolidând astfel statutul său de proiect itinerant, menit să aducă arta contemporană mai aproape de diverse comunități.

Roman Tolici s-a născut în 1974, în satul Ghetlova, Republica Moldova (fosta URSS). În 1990 ajunge în Bucureşti, grație unei burse de studii la Liceul de Artă “Nicolae Tonitza”, acordată de Statul Român. Tot în București își definitivează studiile la Universitatea de Artă. Odată cu sfârșitul anilor 1990, Tolici a experimentat deopotrivă în domeniul literaturii, al ilustrației și animației, benzii desenate și fotografiei, pentru ca, începând cu anii 2000 să se impună, prin expoziții personale și de grup, ca pictor.

A expus în România, Germania, Cehia și Statele Unite ale Americii. Asociat cu un realism fotografic infuzat de lirism și un simț suprarealist al existenței cotidiene, Roman Tolici este unul dintre artiștii reprezentativi ai generației douămiiste.

Adrian Lăcătuș (n. 1975) este directorul Centrului Multicultural al Universității Transilvania, profesor de literatură comparată și teoria culturii și decanul Facultății de Litere din cadrul Universității Transilvania din Brașov. A publicat Modernitatea conservatoare: aspecte ale culturii Europei Centrale (2009), Urmuz (monografie, 2002) și a coordonat mai multe volume de specialitate precum Narratives of the Present in Post-Totalitarian Societies (2015, alături de Rodica Ilie și Dan Botezatu) și Alternative Modernities in Europe (2014, alături de Andrei Bodiu, Rodica Ilie și Georgeta Moarcăs).

