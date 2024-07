Evenimentele lunii iulie în Timișoara

Următoarele evenimente fac parte din Moștenirea Timișoara 2023, parte a Programului Cultural Național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Pe parcursul acestei veri, Timișoara va găzdui două expoziții deosebite. La Casa ISHO, pe Bd. Take Ionescu, se desfășoară expoziția „Marius Bercea: The Side of Paradise”, deschisă publicului până pe 17 august.

De asemenea, Facultatea de Arhitectură și Urbanism organizează expoziția „Future Days” deschisă între 4 și 31 iulie, în zilele de joi și vineri, între orele 16:00 și 19:00, la ARChA, pe Bd. Mihai Viteazu, nr. 1b. Expoziția prezintă proiectele studenților și viziuni inovatoare în domeniul arhitecturii și urbanismului.

La Galeria Bastion 1, pe strada Hector, va avea loc expoziția de design „Designer(Ele). (Re)proiectând lumea", deschisă publicului din 7 iunie până pe 21 iulie.

Pe 3 iulie, de la ora 19:00, în Biserica Romano-Catolică Millennium din Piața Romanilor nr. 6, se va desfășura un recital de orgă în cadrul Festivalului Internațional „Orgile Cetății”, ediția a III-a.

La parterul Centrului de Proiecte de pe strada Vasile Alecsandri 1, pe 4 iulie, la ora 19:00, are loc o lectură publică a lucrărilor lui Audre Lorde, parte a seriei „Cronici comunitare”. Seria „Cronici comunitare” continuă pe 5 iulie, la aceeași oră, cu evenimentul „Căpcăuni”.

Nocturnal Jam Sessions se desfășoară în perioada 5-6 iulie, începând cu ora 23:30, la Comenduirea Garnizoanei, Piața Libertății 5.

Între 17 și 21 iulie, locuitorii orașului vor descoperi magia cinematografiei la cea de-a 11-a ediție a Festivalului de Film „Ceau, Cinema!”, desfășurat în diverse locații din oraș.

Proiecția filmului „Francesco giullare di Dio” (1950) este un moment de întâlnire cu istoria cinematografiei italiene, în cadrul programului CEAU, CINEMA ITALIANO! Programată pentru 6 iulie, de la 17:00, la Cinema Timiș din Piața Victoriei nr. 7.

Spectacolul "Școala de Vară Cadre&Forme" va avea loc pe 9 iulie, începând cu ora 19:30, în Piața Sf. Gheorghe.

„Recital de orgă și clarinet”, parte din Festivalul internațional „Orgile Cetății”, ediția a III-a, va avea loc pe 14 iulie, de la ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică Preasfânta Inima a lui Isus, situată pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Pe 24 iulie începând cu ora 20:00, la Domul Romano-Catolic din Timișoara, situat în Piața Unirii, nr. 12, va avea loc Recitalul de orgă și fagot parte din Festivalul internațional „Orgile Cetății”, ediția a III-a.

Proiectul "Bega în mișcare | Ecluze pe Bega 2024" va anima orașul pe 27 iulie, între orele 10:00 și 23:00, în diverse locații din Timișoara.

Următoarele evenimente fac parte din oferta culturală generală a Timișoarei.

Expoziția lui Andrei Arion este deschisă publicului în perioada 21 iunie - 14 septembrie la Kunsthalle Bega, pe Circumvalațiunii nr. 10 din Timișoara.

În același timp, expoziția „Sporal” poate fi vizitată până la data de 14 iulie, la Comenduirea Garnizoanei, situată în Piața Libertății 5.

Spectacolul de teatru „Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii sale fără suflet” va avea loc pe 5 iulie, începând cu ora 19:30, la Teatrul German din Timișoara, situat pe strada Alba Iulia, numărul 2.

JAZZx Festival 2024 aduce în centrul Timișoarei, în perioada 5-7 iulie, atmosfera vibrantă a muzicii jazz, cu concerte și evenimente de neratat în Piața Libertății.

Concertul Robin and the Backstabbers are loc pe 12 iulie, de la ora 19:30, la FABER, pe Splaiul Peneș Curcanul 4-5.

Evenimentul „Launmomentdat în parc” ediția Safari se desfășoară între 12 și 14 iulie, în Parcul Regina Maria, cu program între orele 12:00 și 23:00.

Împreună, aceste evenimente aduc o varietate culturală și artistică în inima Timișoarei, oferind comunității ocazia de a experimenta și de a se conecta prin intermediul artei și al culturii.