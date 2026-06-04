Expoziția „Laude pentru Natură” la Muzeul Antipa

Expoziția reunește mini-diorame realizate de elevii Complexului Educațional Laude-Reut și le pune în dialog cu celebrele diorame ale Muzeului Antipa, unele dintre cele mai reprezentative instalații muzeale din România.

Pornind de la ideea că diorama este o formă de reprezentare care creează iluzia realității prin lumină, perspectivă, spațiu și imaginație, expoziția invită publicul să privească atât dioramele istorice ale muzeului, cât și creațiile elevilor dintr-o perspectivă nouă.

Mai mult decât o prezentare de lucrări, Laude pentru Natură propune o reflecție asupra modului în care natura este observată, interpretată și reprezentată în spațiul muzeal.



Unul dintre elementele centrale ale proiectului este schimbarea rolului publicului în muzeu. În această expoziție, elevii nu sunt doar vizitatori sau beneficiari ai unui program educațional, ci devin creatori de conținut și participanți activi la construirea discursului expozițional.



Expoziția este completată de quiz-ul interactiv Cum privim o dioramă?, care invită vizitatorii să descopere diferite moduri de a interpreta dioramele de natură și să exploreze relația dintre iluzie, observație și cunoaștere.

Laude pentru Natură poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” în perioada 5 iunie - 5 iulie 2026.

Vernisajul va avea loc vineri, 5 iunie 2026, la ora 14:00, în prezența elevilor participanți și a familiilor acestora.