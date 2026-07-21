UPDATE Petrolier în flăcări în Marea Neagră, lângă Sfântu Gheorghe

UPDATE

În acest moment cele trei victime transportate de nava multirol din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea au fost preluate de către echipajele medicale cu o ambulanță de terapie intensivă SMURD și o autospecială transport personal și victime multiple și transportate pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate la UPU Tulcea.

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ȘTIRE INIȚIALĂ

Din primele informații, explozia s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina, potrivit unor surse ȘtirileProTV.

Conform surselor citate ar fi vorba despre nava GAS LISBON, sub pavilion liberian, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG).

Aceleași surse susțin că nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și i-au adus la mal pe toți cei 17 membri ai echipajului, care au fost evacuați în siguranță din plutele de salvare și recuperați de nava SAR Apollo. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, în cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. „La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.”, a precizat șeful statului.

De asemenea, în zonă a fost trimis un remorcher care să se asigure că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni.”, a spus Dan.