„Gentle is the Night, Soul is the Garden”, o nouă expoziție Diana Oțet la Scemtovici & Benowitz Gallery între 5 iulie și 20 august

Cu o intensă activitate artistică și pedagogică, Diana Oțet revine pentru a doua oară pe simezele galeriei Scemtovici & Benowitz. Grafică colorată de dimensiuni mai mici realizate pe placaj de lemn și pânze mari pictate în culori de ulei, lucrările create în perioada 2019 – 2024 (cele mai multe dintre ele inedite) sunt reunite sub titlul Gentle is the Night, Soul is the Garden. Iată cum descrie curatoarea expoziției, Raluca Ilaria Demetrescu, demersul creativ al Dianei Oțet:

„Operele expuse, grafică colorată de dimensiuni mai mici realizate pe placaj de lemn și pânze mari pictate în culori de ulei, se articulează tematic pe anumite preocupări ale artistei, oferind o privire în universul său personal: grădina, cadrul intim și familiar în care sunt incluse portrete, alcătuiri mic zoologice și peisaje nocturne. Fiecare serie aduce în prim-plan detalii care sugerează stări de meditație și introspecție, iar subiectele pe care Diana Oțet le folosește în practica sa artistică sunt atemporale, aparent neînsemnate întâlniri: noaptea și bunătatea ei, peisaje interioare în cadrul casei, peisaje și detalii din natură, elemente recompuse din lumea necuvântătoarelor. Iar toate acestea, chiar dacă atemporale, se regăsesc în actuala noastră realitate, recognoscibile prin elementele de vestimentație, felul de a fi al părului, aspect fizic al personajelor, cât și prin abordarea formală și cromatică.

Diana Oțet pune în scenă spații poetic-narative, adevărate poeme vizuale, meditează pe tema cotidianului intim și personal, iar reprezentările sale pline de tandrețe transfigurează printr-o pensulație simplă și curată, imediatitatea universului apropiat pe care îl trăiește cu liniște și calm, totul măsurându-se cu o unitate de măsură ce poate fi citită în întinderea îmbrățișării băiețelului ei. [...]

E ceva în spatele imaginilor care merge mai departe de subiectul reprezentat, „ceva mai adânc decât noi înșine” cum spunea Preafericitul Ąugustin. Ca o apă calmă, fără învolburări, pictura Dianei Oțet oglindește întâmplări metafizice, dar și aparent neimportante, întâlniri (în carne și oase) ale femeilor din tradiția creștină, înzestrându-le cu o atemporalitate care se golește de misticism și se îmbracă într-o haină a lumii de azi. Pare că reanalizează scene biblice pe filiera lui Pontorno / Bill Viola (în creația sa video The Greeting inspirată de opera pictorului manierist) pe care le aduce în același atemporal-actual spațiu, ca în a sa pictură Wonder Garden unde Fecioara Maria cu pruncul se întâlnește cu Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul Înaintemergătorul și verișoara Sa, într-o scenă plină de sensuri. În stop cadrul banal al spălării mâinilor într-o chiuvetă nouă, din sticlă, aflăm că este reprezentată curățarea de responsabilități, lașă, a lui Pilat, care nu asumă Greșeala. Un copil, înțelegem că este fiul artistei, fugărește porumbeii Sfântului Duh dar și/sau ai mundanității noastre, într-o scenă paradoxală de Memento mori prin prezența unui craniu, rătăcit în grădina Edenului, sau poate că e liziera pădurii vecine? Picturile nocturn-intimiste sunt mici iconografii în care se regăsesc maternitatea și îngerii Domnului coborâți în gradina din spatele casei sau poate pajiștea mielului bunătății.

Iar pentru încheiere, rămâne întrebarea: sunt grădinile Dianei Oțet configurații sufletești sau scene biblice?” (Raluca Ilaria Demetrescu)

*

Diana Oțet (n. 1987) trăiește și lucrează în Cluj-Napoca, absolventă UAD, secția Grafică, și este în prezent lector universitar la aceeași instituție. Preocupată în special de potențialul expresiv al desenului și al picturii, ea traduce în scene narative, fragmente intime, personale, gânduri, emoții și stări sau construiește metafore vizuale în care abordează provocări interioare de natură spirituală. Practica ei artistică se referă la teme universale: maternitate, cadrul intim transpus atemporal, grădini transfigurate, elemente de natură. Artista este preocupată de obiecte, acțiuni și fragmente de realitate simple și aparent banale, care îi pătrund în mod obsesiv gândurile, cu scene fragmentare pe care le reprezintă în încercarea de a le conferi o dimensiune metafizică, un sens simbolic. Lucrările mai recente sunt încercări de a atinge o calitate metaforică și de a afirma mai convingător importanța spiritualității în viețile noastre împovărate de ego, precum și capacitatea artei de a oferi, prin fantezie și imaginație, o perspectivă sinceră asupra propriei persoane.

Printre expozițiile personale ale artistei se numără Seeds of Thought, Galeria Quadro, Cluj, 2015; Smooth Misery, Muzeul de Artă Brașov, 2017; Trace. Particle. Wave, ALERT Studio, București, 2017; Transparent Thoughts in Random Order (cu Alexandra Mureşan), Muzeul de Artă Cluj.

Dintre expozițiile de grup, mai relevante: Metaphors are to Thought what Waves are to Sea, Romanian Creative Week, Palatul Culturii, Iași 2023; Colors, Underwater Love, Scemtovici & Benowitz Gallery, București; De Facto. UAD 2023, Colonia Pictorilor, Baia-Mare, Galeria Sztuki Wspotczesnej BWA SOKOL, Polonia, 2023; Supereroi/Antieroi. Tendințe în arta contemporană românească, Art Safari, Bucureşti, 2021; Expoziţie aniversară Concurs Juventus, Galeria Jecza, Timişoara, 2020; What about poor Gregor Samsa?, Anca Poterașu Gallery, București, 2015; Body Unnatural, Nunu Gallery, Taipei, 2015; Young Graduates from the School of Cluj, Mie Lefever Gallery, Gent, Belgia, 2013

*

Scemtovici & Benowitz Gallery a fost inaugurată în decembrie 2022, cu misiunea de a susține scena de artă și de a crește valoarea artiștilor români pe piața locală și internațională. Galeria funcționează după un program artistic consistent, în colaborare cu Art Movements Foundation. Spațiul Scemtovici & Benowitz Gallery se desfășoară pe cele două niveluri ale unei case construite la sfârșitul anilor ’20 ai secolului trecut, restaurată și adaptată artei contemporane și evenimentelor dedicate publicului interesat, sectorului creativ și mediului antreprenorial.