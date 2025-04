Sponsorul lui Nicușor, fericit câștigător de contracte fără licitație cu Primăria Capitalei

Un fost coleg de liceu, din Făgăraș, al lui Nicușor Dan i-a sponsorizat campania electorală a acestuia, din anul 2020, pentru Primăria Capitalei, cu suma de 10.000 de lei. Ulterior, între 2021 și 2024, firma de IT la care acest donator a avut calitatea de asociat a primit, prin atribuire directă, fără organizarea vreunei licitații, 15 contracte din bani publici de la două instituții aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Este vorba despre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (ASSMB) și despre Societatea de Transport București SA (STB), a căror valoare cumulată se ridică la aproape 2,2 milioane de lei cu TVA. Colegul de liceu al actualului candidat independent la Președinția României a făcut parte din structura acționariatului firmei care a primit aceste contracte până la jumătatea anului 2023 și chiar a îndeplinit calitatea de administrator al acestei societăți. Pentru o situație mult mai puțin complicată decât asta, în care un alt edil, Dominic Fritz, de la Timișoara, a înaintat Consiliului Local un referat pentru aprobarea unui PUZ, în favoarea firmei la care lucra un creditor din campania sa electorală, ANI i-a făcut dosar de conflict de interese.

Candidatul independent la Președinția României, susținut, acum și pe față de către mare parte din cei de la USR, după ce progresiștii au „aruncat-o pe scări” pe Elena Lasconi, face ce face și se confruntă, din ce în ce mai des, cu donațiile primite pe vremea când se lupta să devină primar general al Capitalei. Nicușor Dan nota, în declarația sa de avere completată, în calitate de proaspăt primar ales al Bucureștiului, din 16 iunie 2021, că, în cursul anului 2020, a primit numeroase astfel de sponsorizări.

Concret, el notează, în acest document, la capitolul „cadouri, servicii sau avantaje primite direct”, că, în cursul anului electoral 2020, a încasat donații în sumă totală de 378.800 de lei și deconturi de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru campania electorală aferentă alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, în sumă de 445.961 de lei.

Donațiile au fost efectuate, așa cum rezultă din cele notate de Nicușor Dan, de la 11 persoane fizice, printre care s-a numărat și un anume Ovidiu Simion Liliac Zajontz, care i-a făcut cadou actualului candidat independent la alegerile prezidențiale din 2025 suma de 10.000 de lei.

Nicușor Dan a declarat, miercuri seară, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN, că acest donator i-a fost coleg de liceu la Făgăraș, cu care s-a mai întâlnit doar la reuniunile periodice ale foștilor absolvenți ai respectivei unități de învățământ.

Donatarul a făcut parte din actionariatul unei firme de IT

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), donatorul din campania lui Nicușor Dan din anul 2020 figura, la momentul acestei sponsorizări, ca asociat în cadrul unei firme de IT. Mai exact, Ovidiu Simion Liliac Zajontz figura ca membru în structura acționariarului sociedtății SC Aegeria Business Consulting SRL, din București.

Tot de la Registrul Comerțului aflăm că societatea în cauză s-a înființat la data de 14 august 2015, având doi asociați, în persoanele lui Gabriel Iacob și Alina Avram, aceasta din urmă îndeplinind și funcția de administrator. La momentul fondării, compania avea obiect de activitate declarat „activități de realizare a softului la comandă”.

Potrivit unei încheieri de la ONRC din data de 6 septembrie 2016, compania avea o structură a acționariatului mai extinsă. Adică, făceau parte din societate asociații Gabriel Iacob (cu 24,5%), Călin Crișan /9cu 12,25%), Ovidiu Simion Liliac Zajontz (cu 25,5%) și Dragoș Emilian Pârvulescu (cu 37,75%). Ulterior, la data de 1 septembrie 2017, au mai rămas în structura acționariatului Călin Crișan (20,5%), Ovidiu Simion Liliac Zajontz (cu 39,75%), acesta preluând și mandatul de administrator, și Dragoș Emilian Pârvulescu (cu 39,75%).

La data de 28 aprimie 2023, Ovidiu Simion Liliac Zajontz, sponsorul din campania electorală a lui Nicușor Dan, a părăsit această firmă, cesionând părțile sociale deținute către ceilalți doi asociați.

În 2021, compania a primit de la primărie contracte pe bandă rulantă

De altfel, Aegeria Business Consulting SRL este singura afacere în care Ovidiu Simion Liliac Zajontz a activat în ultimii ani. El a mai făcut parte din structura unei firme, pe nume Kinsis SRL, în care a intrat în 21 ianuarie 2016, dar din care a ales să iasă în 28 octombrie același an. El a deținut chiar 20% din capital social, alături de grecul Nicolaos Ioannou, de Vasile Velicu și de Daniela Clementina Velicu.

În aceste condiții, este interesant de văzut cum sponsorul campaniei electorale a lui Nicușor Dan a investit 10.000 de lei, după care firma la care era acționar a scos, de la primăria condusă de Nicușor Dan, aproape 2,2 milioane de lei. Asta, din contracte primite prin atribuire directă de la două entități ale Primăriei Capitalei.

În 2021, SC Aegeria Business Consulting SRL a încheiat, fără licitație, cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) șase contracte, în valoare totală de 75.600 de lei fără TVA, respectiv de 89.364 de lei cu TVA inclusă. Contractele au fost parafate la datele din 3 iulie, 8 noiembrie, 9 noiembrie și 17 noiembrie 2025, la valoarea de 12.600 de lei fără TVA fiecare și constau, spre exemplu, în prestarea serviciilor de consultanță privind digitalizarea spitalelor.

Concret, aceste contracte se refereau la servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru proiectul-pilot de digitalizare a Spitalului Colentina, a Spitalului Nicolae Malaxa, a Spitalului Clinic de Nefrologie Dr, Carol Davila, a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Panait Sârbu și a Spitalului Clinic de Chirurgie Dan Theodorescu.

Lucrurile au continuat în 2023 și 2024

Tot în 2021, aceeași firmă a primit de la o altă entitate a Primăriei Capitalei – Societatea de Transport București (STB) SA, patru contracte, tot fără licitație, în valoare totală de 536.094,64 de lei fără TVA, respectiv de 637.952,62 de lei cu TVA inclusă. Aceste contracte au fost atribuite direct companiei SC Aegeria Business Consulting SRL, la datele de 8 septembrie 2021, 15 octombrie 2021 și 25 noiembrie 2025. Și se referă la furnizarea de pachete firewall, pentru care STB SA a plătit suma de 134.734,64 de lei fără TVA, despre pachete de licențe soft pentru proiectare asistată de calculator, pentru care entitatea statului a plătit 134.960 de lei fără TVA, despre servicii de stocare de state și despre servicii de instalare, pentru care Societatea de Transport București SA a plătit 134.400 de lei fără TVA, respectiv 132.000 de lei fără TVA.

În acest sens, doar în anul 2021, valoarea acestor contracte atribuite de către ASSMB și de către STB SA firmei din acționariatul căreia făcea parte sponsorul din campania electorală din anul 2020 a lui Nicușor Dan s-a ridicat la 727.316,62 de lei cu TVA inclusă.

Lucrurile au continuat, însă, în anul 2023, când atât ASSMB, cât și STB SA au contractat, fără licitație, SC Aegeria Business Consulting SRL, pentru prestarea serviciilor de stocare a datelor pe servere rackabile. Ambele achiziții, în valoare de câte 314.160 de lei fără TVA fiecare, au fost încheiate la data de 6 aprilie 2024. Adunate, cu tot cu TVA, aceste două contracte au valoarea de 747.700,8 lei cu tot cu TVA.

Anul trecut, SC Aegeria Business Consulting SRL a primit de la Societatea de Transport București trei contracte, de asemenea, încheiate prin atribuire directă, fără organizarea vreunei proceduri concurențiale de selecție de oferte. Este vorba despre furnizarea unui Switch PoE Datacenter, în valoare de 265.200 de lei fără TVA, despre furnizarea unei aplicații Ticketing-Helpdesk, în valoare de 200.000 de lei fără TVA, și despre prestarea serviciilor de mentenanță pentru sistemul antivirus și antispam (1600 de bucăți), în valoare de 127.600 de lei fără TVA. Aceste trei contracte s-au ridicat la 592.800 de lei fără TVA, respectiv la 705.432 de lei cu TVA inclusă. Iar, în perioada 2021 – 2024, valoarea acestor afaceri se ridică la 2.180.458,42 de lei cu tot cu TVA.

Precedentul Dominic Fritz, cu o poveste care vizează banii de campanie, s-a soldat cu verdictul de conflict de interese

Rezumând această poveste, situația se prezintă, concret, în felul următor: un cetățean îi donează 10.000 de lei unui candidat la Primăria Capitalei. După ce câștigă alegerile și devine primar, candidatul sponsorizat conduce atât instituția, cât și două entități din subordinea instituției care încheie, fără licitație, pe bandă rulantă, contracte pe bani publici cu firma la care acționar important era chiar donatorul din campania electorală. Pentru o situație mult mai puțin complicată, un alt primar, Dominic Fritz, de la Timișoara, s-a ales cu un dosar de conflict de interese instrumentat de către ANI.

Reamintim, cu acest prilej, că, în 10 iulie 2024, Agenția Națională de Integritate a comunicat faptul că a constatat existența stării de conflict de interese administrativ în ceea ce îl privește pe primarul USR al municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz, în baza unui raport de evaluare în care se arată că „persoana evaluată a contractat un împrumut în campania electorală de la o persoană fizică. Ulterior, în perioada exercitării mandatului de primar, în luna noiembrie a anului 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societății reprezentate de persoana fizică, încălcând regimul juridic al conflictului de interese”. Inspectorii ANI susțin că Dominic Fritz a încălcat prevederile articolului 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile articolului 228 alineat 1 litera „b” din OUG 57/2009.

Împrumut de 50.000 de lei

Situația care a generat acest conflict de interese rezultă chiar din prima declarație de avere pe care Dominic Fritz a completat-o și depus-o, în calitate de edil al Timișoarei, la data de 28 noiembrie 2020. În acest document, la rubrica „Datorii”, edilul USR nota că, în cursul anului 2020, a luat diverse sume cu împrumut pentru campania electorală, de la trei persoane fizice. Prima persoană (Viorel Buga) care l-a împrumutat pe Fritz i-a acordat un credit de 50.000 de lei. A doua persoană (Răzvan Negrișanu) l-a împrumutat pe candidatul USR cu 25.000 de lei, iar cea de-a treia persoană fizică (Ruben Lațcău) i-a dat cu împrumut lui Dominic Fritz suma de 17.000 de lei. Toate aceste sume urmau, conform documentului citat, să fie restituite de către Fritz până în anul 2021, inclusiv.

Persoana fizică menționată în comunicatul ANI drept beneficiar al actului administrativ care atrage răspunderea primarului Dominic Fritz pentru conflict de interese administrativ este chiar consilierul USR Răzvan Gabriel Negrișanu, arhitect de profesie, dar care, la data de 6 noiembrie 2020, în calitate de proaspăt ales consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a fost obligat, asemenea debitorului său, să completeze și să depună declarația de avere și declarația de interese. Inspectorii ANI au constatat, astfel, că, la data de 2 noiembrie 2022, Dominic Fritz a semnat un referat de aprobare a unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea unui PUZ, proiect denumit „Modificare PUZ aprobat prin HCL Timișoara nr. 453 din 21 noiembrie 2017, Strada Pictor Ioan Zaicu nr. 5”.

Documentul, înregistrat la cabinetul primarului Dominic Fritz cu numărul UR2020 – 011731, din 2 noiembrie 2020, care face referire la o companie SC Alenia Arena SRL, dezvoltator al proiectului „Park Plaza”, precizează că documentația a fost realizată de către proiectantul general SC RD Sign SRL, specialist cu drept de semnătură fiind arhitectul Răzvan Gabriel Negrișanu.

PUZ-ul care i-a adus edilului problema cu ANI

Obiectul PUZ-ului l-a reprezentat edificarea unei zone cu funcții mixte – locuințe colective și funcțiuni complementare, iar, la data de 27 noiembrie 2020, din dispoziția primarului Dominic Fritz nr. 1433/2020, a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Timișoara care, prin Hotărârea nr. 460/2020, a aprobat respectivul proiect. Interesant este și faptul că, potrivit procesului-verbal de ședință, la acest vot au fost prezenți toți cei 27 de consilieri locali, inclusiv Răzvan Gabriel Negrișanu. Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

Potrivit legii, citată chiar de ANI în raport, prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin, potrivit Constituției și altor acte normative. De asemenea, alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se abțină de la încheierea sau participarea la încheierea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor de obligații.

