Începe Romanian Jewelry Week 2025: a VI-a ediție a celui mai important eveniment de bijuterie din România

Peste 270 de designeri din 40 de țări vor transforma capitala într-un hub internațional al creativității, inovației și poveștilor purtate în bijuterii. Locația centrală este Biblioteca Națională a României, iar programul se extinde la Muzeul de Artă Recentă și AlbAlb.

Evenimentul debutează miercuri, 1 octombrie, ora 18:00, cu vernisajul oficial, festivitatea de premiere și un preview exclusiv al târgului de bijuterie contemporană ROJW VI, care își va desfășura ediția completă pe 4 și 5 octombrie.

Invitatul special al ediției Romanian Jewelry Week 2025 este Sławomir Fijałkowski – designer, curator și profesor polonez, cu peste trei decenii de experiență între arta bijuteriei, design și industrie. Alături de el expun câștigătorii premiilor ROJW 2024: Yoonjung Choi (Coreea de Sud), Isabelle Azaïs (Belgia) și Antal Zilahi (Israel). Evenimentul reunește și expoziții internaționale de prestigiu, precum SCHMUCKmuenchen și Legnica Jewellery Festival SILVER, dar și colective inovatoare ca AdOC, Precious Collective, Assamblage Contemporary School sau Slovenian Jewelry Week, Global Creative Graduate Show, Institute Jeanne Toussaint – Belgium, Precious Collective, The Sense of Beauty Gallery și Unnecessary Jewelry.

Momente în spații speciale

Expoziție aniversară Agora by David Sandu – 20 de ani de creație și 15 ani de la fondarea Assamblage, vernisaj pe 2 octombrie, la Muzeul de Artă Recentă.

Future Generation by BT – Banca Transilvania susține în exclusivitate o secțiune specială de burse destinate tinerilor designeri de bijuterie contemporană din România, într-un program de promovare și educație antreprenorială.

AlbAlb – 7 ani: brunch aniversar și lansarea colecției Monom, pe 4 octombrie, 11:00

Harta și programul oficial Romanian Jewelry Week

1. Biblioteca Națională a României – Locație principală Romanian Jewelry Week

Biblioteca Națională a României va găzdui expoziția centrală Romanian Jewelry Week începând cu 1 octombrie 2025, precum și o secțiune specială de târg cu vânzare în perioada 4-5 octombrie 2025, cu peste 270 designeri și mii de exponate de bijuterie contemporană.

Program de vizitare – 1 octombrie 18.00 – 20.00, 2-5 octombrie 11.00 - 20.00.

Intrarea în primele 3 zile de eveniment este liberă, iar biletele de intrare pentru târgul de bijuterie contemporană din 4 și 5 octombrie sunt disponibile în rețeaua Iabilet.ro -https://www.iabilet.ro/bilete-romanian-jewelry-week-2025-115026/

Evenimente speciale

1 OCTOMBRIE

18:00 – 21.00 Vernisajul oficial, Festivitatea de Premiere și un Preview exclusiv al târgului de bijuterie Romanian Jewelry Week

Premiile Romanian Jewelry Week 2025 vor fi acordate de un juriu internațional de prestigiu,: directori de muzee, curatori și specialiști din întreaga lume, reprezentând instituții precum Ilias Lalaounis Jewelry Museum (Atena), Museum of Arts and Design (New York), Handwerk & Design, Legnica Silver Festival, Inhorgenta, și multe altele, dar și galerii și reviste internaționale de prestigiu.

2 OCTOMBRIE

11:00-20:00 Expoziția Romanian Jewelry Week VI – intrare liberă

Panel de conferințe

14.00 – 15.30 – „Craft your Artist Statement” – A workshop by Jennifer Altmann (SUA) *participare pe bază de înscriere prealabilă

15.40 – 16.40 – SCHMUCKmünchen at «Handwerk & Design» – The Annual Summit of Jewellery Art in Munich – Andrea Eisenschink and Claudia Lassner (Germania)

16.40 – 17.20 – „Different from others. What makes contemporary jewelry so special?” – Anna Wójcik (Polonia)

3 OCTOMBRIE

11:00-20:00 Expoziția Romanian Jewelry Week VI – intrare liberă

Panel de conferințe

15.00 – 16.00 – Future Generation by Banca Transilvania – „From Idea to Income: Funding Options for Creatives” - Oana Năsui (Romania)

16.00 – 16.35 – „Around the World of Contemporary Jewelry: A Talk By Journalist Jennifer Altmann (SUA)

16.35 – 17.15 – Muriel Piaser – Democratization of the Fine Jewelry in the Fashion Industry (Franța)

17.15 – 18.00 – „Brussels Jewellery Week: what next?” – Sandra Kleimberg, President of Les Brucelles association (Belgia)

4-5 OCTOMBRIE

11:00 – 20:00 Târgul de bijuterie contemporană Romanian Jewelry Week. Intrare pe bază de bilet – https://www.iabilet.ro/bilete-romanian-jewelry-week-2025-115026/

2. Muzeul de Artă Recentă

2 octombrie, 19:00 Agora by David Sandu. Aniversare 20 de ani.

Romanian Jewelry Week prezintă la Muzeul de Artă Recentă (MARe) pe 2 octombrie, la 19:00, o expoziție personală semnată David Sandu, care aniversează două repere esențiale din cariera sa: 20 de ani de creație și promovare a bijuteriei de autor și 15 ani de la fondarea Assamblage Școala de Bijuterie Contemporană. Alături de Ioana Andrei, partenera de business de la început în construcția acestei mișcări artistice, David Sandu aduce în fața publicului o colecție de lucrări cu profundă încărcătură simbolică și artistică.

Expoziție personală & vernisaj – 2 octombrie 2025, 19:00-22:00 la Muzeul de Artă Recentă

Intrarea este liberă. Expoziția este parte a Romanian Jewelry Week 2025.

3. AlbAlb - Aniversare 7 ani de AlbAlb & lansarea colecției aniversare Monom x AlbAlb

Dedicat exclusiv creatorilor români, magazinul AlbAlb promovează o selecție generoasă de produse de design cu un accent special pe bijuteria de autor. Oferta AlbAlb cuprinde piese statement, de la bijuterii din metale prețioase cu un design contemporan, la piese avangardiste printate 3D sau bijuterii rafinate din porțelan fin.

1 – 3 octombrie 11.00 – 19.00

4 – 5 octombrie 11.00 – 18.00

4 octombrie, 11:00 – Brunch aniversar 7 ani de AlbAlb & lansarea colecției aniversare Monom x AlbAlb

De peste 15 ani, Assamblage – fondat de David Sandu – a transformat Bucureștiul într-un spațiu fertil pentru bijuteria contemporană. Din 2020, Romanian Jewelry Week a amplificat acest ecosistem artistic, punând România pe harta internațională a bijuteriei de autor.

Romanian Jewelry Week 2025 – Biblioteca Națională a României – 1–5 octombrie 2025.

Intrarea este liberă în primele trei zile, iar pe 4–5 octombrie biletele sunt disponibile pe www.iabilet.ro.

Programul complet aici: www.romanianjewelryweek.com