Țigările electronice sau cele cu tutun încălzit sunt la fel de toxice precum țigările clasice

Faptul că țigările electronice sau produsele pe bază de tutun încălzit ar fi mai sănătoase este un „mit”, potrivit INSP. Reprezentanții precizează că nu există dovezi științifice care să susțină afirmațiile prezente în spațiul public.

INSP precizează că și produsele pe bază de tutun încălzit (HTP) conțin fum. Potrivit specialiștilor, aerosolii din aceste produse se încadrează în definiția fumului, iar orice fum emis de acest tip de produse, este „fără echivoc”, fum de tutun.

Specialiștii atrag atenția că produsele din tutun încălzit sunt la fel de toxice precum țigările clasice, având, în unele cazuri, concentrații mai mari ale unor substanțe toxice.

„Emisiile provenite de la tutunul încălzit, conțin concentrații ridicate de particule, gudron, acetaldehidă (un potențial cancerigen), acrilamidă (un potențial cancerigen) și formaldehidă (un potențial cancerigen).

Deși unele dintre produsele din tutun încălzit pot emite concentrații mai reduse de produși de ardere comparativ cu țigările convenționale, pentru alte douăzeci și două de substanțe nocive sau potențial dăunătoare au fost cu >200% mai mari și șapte au fost >1000% mai mari decât în fumul de țigară de referință”, afirmă reprezentanții INSP.

INSP a atras atenția că și produsele din tutun pentru uz oral, nazal, precum și cele din tutun încălzit sunt cancerigene pentru oameni.

Potrivit unei evaluări independente, peste 20 de substanțe chimice au cantități semnificativ mai concentrate decât în fumul de țigară de referință.

În consecință Organizația Mondială a Sănătății precizează că nu există suficiente date epidemiologice independente pe termen lung care să confirme reducerea morbidității sau mortalității asociate utilizării exclusive de produse din tutun încălzit.

În ceea ce privește mitul legat de faptul că produsele din tutun încălzit îi ajută pe dependenții de tutun să se lase de țigări, INSP afirmă că și acesta este un mit. Produsele HTP, la rândul lor, creează creează dependență și sunt cancerigene. Ba mai mult, ele pot reprezenta „o poartă de acces la dependența de fumat, în special pentru tineri.

„Există dovezi solide că nicotina din lichidele pentru fumat este implicată în dezvoltarea dependenței și că aromele au o contribuție relevantă la atractivitatea utilizării țigărilor electronice și a inițierii”, afirmă INSP.

Potrivit INSP, afirmația că studiile sugerează că poate exista o corelație între utilizarea produselor pe bază de tutun încălzit și apariția bolilor respiratorii. Acestea au un impact negativ asupra funcționării plămânilor, ducând la apariția Pneumoniei Eozinofilice Acute (AEP), rinitei alergice și astmului.

„Au fost observate creșterea nivelului de stres oxidativ, disfuncția mitocondrială și creșterea infecțiilor la nivelul căilor respiratorii (...)”, precizează INSP.

(sursa: Mediafax)