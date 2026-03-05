De ce să bei ceai de piper negru: Efecte asupra inimii, digestiei și greutății

Preparat dintr-un condiment folosit frecvent în bucătărie, acest ceai este asociat cu susținerea digestiei, întărirea imunității și chiar sprijinirea procesului de slăbire.

Condiment cu proprietăți terapeutice

Piperul negru este utilizat de secole atât în gastronomie, cât și în medicina naturistă. Compusul activ principal, piperina, este responsabil pentru multe dintre proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare. În fitoterapie, piperul este folosit inclusiv pentru obținerea uleiului esențial destinat ameliorării durerilor articulare sau reumatice.

Sub formă de ceai, piperul negru poate contribui la reducerea balonării, a indigestiei și a tusei. Infuzia poate fi preparată simplu, doar din boabe de piper, sau în combinație cu ingrediente precum ghimbir, scorțișoară ori citronella.

Sprijin pentru inimă și sistemul digestiv

Specialiștii în nutriție susțin că piperina poate avea un efect benefic asupra sănătății cardiovasculare, contribuind la reglarea glicemiei și susținerea funcționării vaselor de sânge. De asemenea, ceaiul de piper negru stimulează secreția sucurilor gastrice, facilitând digestia și reducând disconfortul abdominal.

Proprietățile antioxidante ajută la combaterea inflamației din organism, inclusiv a celei cronice, ceea ce poate contribui la ameliorarea simptomelor asociate durerilor articulare sau artritei.

Întărirea imunității

Ceaiul de piper negru este considerat un remediu natural împotriva răcelii și tusei. Infuzia poate ajuta la descongestionarea căilor respiratorii și la ameliorarea simptomelor, precum strănutul sau secrețiile nazale abundente. Datorită conținutului bogat de antioxidanți, băutura poate susține sistemul imunitar, mai ales în sezonul rece.

Ajută la slăbit?

Unul dintre cele mai vehiculate beneficii ale ceaiului de piper negru este legat de procesul de slăbire. Alimentele condimentate pot stimula metabolismul prin efectul termogenic, accelerarea arderii caloriilor după masă. În plus, acestea pot contribui la instalarea mai rapidă a senzației de sațietate și la reducerea apetitului.

Totuși, specialiștii atrag atenția că niciun ceai nu produce scădere în greutate în mod miraculos. Ceaiul de piper negru poate susține metabolismul, dar rezultatele apar doar în combinație cu o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată.

Astfel, infuzia de piper negru poate fi integrată într-un stil de viață sănătos, însă nu reprezintă o soluție unică pentru pierderea kilogramelor în plus, notează medicool.ro.