Locul din România care i-a cucerit pe britanici: „Arată și mai bine noaptea”

Potrivit unui clasament realizat de publicația britanică Daily Mail, țara noastră se află pe locul al doilea într-un topul celor mai accesibile „comori ascunse” ale Europei.

În clasament, România este depășită de Polonia, iar Ungaria și Albania completează lista destinațiilor recomandate turiștilor britanici.

Locul de care s-au îndrăgostit britanicii

Jurnaliștii Daily Mail subliniază că turiștii pot explora cu ușurință centrul vechi pitoresc al Brașovului și se pot bucura de peisajele spectaculoase din Transilvania.

Unul dintre principalele puncte de atracție pentru vizitatori este Castelul Bran, asociat cu legenda lui Dracula. Publicația britanică descrie castelul ca fiind „un obiectiv unic de vizitat”, mai ales pentru pasionații de istorie și literatură, dar și pentru turiștii în căutarea unei experiențe inedite.

Experiențele vizitatorilor confirmă popularitatea locului. „Un castel foarte interesant, frumos și înfricoșător. Turul este foarte bine organizat. Din cauza acelei atmosfere ‘înfricoșătoare, castelul arată și mai bine noaptea”, a scris un turist într-o recenzie citată de publicație. Un alt vizitator a descris locul drept „foarte pitoresc” și „extrem de bine întreținut”.

Orașul apreciat pentru atmosferă și viața de noapte

Nu doar Brașovul a atras atenția turiștilor britanici. Și Bucureștiul este lăudat pentru combinația de stiluri arhitecturale, de la clădiri din perioada comunistă la zone istorice cu aer medieval, dar și pentru viața de noapte animată.

Capitala României, supranumită adesea „Micul Paris”, a devenit tot mai accesibilă pentru turiștii din Marea Britanie, mai ales datorită zborurilor low-cost operate de companii, precum Ryanair, cu prețuri care pot începe de la circa 40 de lire sterline.

Potrivit datelor citate de Daily Mail, turismul în București este în creștere. În prima jumătate a anului 2025, orașul a înregistrat aproape 954.000 de sosiri ale turiștilor și aproximativ 1,93 milioane de înnoptări, notează observatornews.ro.