Intervenții fotografice contemporane la 2/3 Galeria și Goethe-Institut

with/ against the flow. Intervenții fotografice contemporane

Sebastian Stumpf, TaiyoOnorato & Nico Krebs

cu Mihai Șovăială și Vladimir Florentin

2 expoziții în două spații: 2/3 Galeria și Goethe-Institut

Vernisaj 19 februarie, ora 18.00

2/3 Galeria (Str. Franceza nr. 4, București)

Vernisaj 20 februarie, ora 18.00

Goethe-Institut (Calea Dorobanți 32, București)

Citește pe Antena3.ro Imagini extrem de rare cu Diavolul Negru, surprinse lângă insula Tenerife

2/3 Galeria și Goethe-Institut au plăcerea de a prezenta „With/ Against the Flow. Contemporary Photographic Interventions”, două expoziții cu lucrări fotografice, video și foto-obiecte.

Proiectul propune o explorare critică a vieții urbane contemporane, ca reflecție asupra configurațiilor vizuale performative și arhitecturale ale orașelor noastre.

Primul vernisaj are loc la 2/3 Galeria și aduce în prim-plan lucrările artiștilor contemporani Mihai Șovăială, Nico Krebs & Taiyo Onorato. Cel de-al doilea vernisaj are loc la Goethe-Institut unde sunt expuse lucrările artiștilor Sebastian Stumpf și Vladimir Florentin.

Această serie de expoziții își propune să răspundă unor întrebări esențiale mediului fotografic, plecând de la premisa artistului creator de imagini noi: „Imaginați-vă că sunteți fotograf și trebuie să ieșiți în lume pentru a crea imagini noi. Dar ce înseamnă afară în zilele noastre și ce face ca imaginile să fie noi? Cât de eficientă mai este fotografia ca mijloc artistic într-o epocă în care totul a fost deja fotografiat, iar un flux nesfârșit de imagini conectate inundă totul? Ce întrebări trebuie abordate astăzi? Și cum?”

Expozițiile With / Against the Flow. Intervenții fotografice contemporane prezintă, prin prisma practicilor artistice individuale si colective, artiști care trăiesc în Germania, alături de artiști români care redefinesc fotografia ca mediu. Ei explorează critic perspective ale vieții urbane contemporane, utilizând fotografia, video-ul, foto-obiectele și instalația. Ceea ce unește aceste poziții artistice este forma intervenției: fie direct asupra materialității fotografiilor, fie direct în realitatea exterioară proprie imaginii fotografice. Proiectul face parte dintr-un program itinerant organizat de IFA – Institut für Auslandsbeziehungen, aceasta fiind curatoriată de Florian Ebner și Christin Müller.

Prima parte a seriei expoziționale este găzduită de 2/3 Galeria, unde lucrările artiștilor Mihai Șovăială și Nico Krebs + Taiyo Onorato vor fi vernisate în data de 19 februarie, începând cu ora 18:00.

A doua parte continua la Goethe-Institut, cu vernisajul pe 20 februarie, ora 18:00, unde artiștii Sebastian Stumpf și Vladimir Florentin expun lucrări ce întregesc discursurile expoziționale pe teme ale urbanității, a intervențiilor artistice și a materialității factuale fotografice.

Expozițiile aduc în prim-plan perspective fotografice contemporane și invită publicul să exploreze dimensiunile ascunse ale spațiilor în care trăim și pot fi vizitate până pe 23 martie 2025. Intrarea este liberă.

Taiyo Onorato și Nico Krebs explorează fotografia ca un spațiu al posibilităților nelimitate, demontând conceptul tradițional de „reprezentare autentică”. Prin lucrările lor, artiștii creează iluzii vizuale și intervenții subtile care reflectă asupra idiosincraziilor culturale și miturilor urbane. Lucrările lor au fost expuse în galerii și muzee de renume mondial, inclusiv Fotomuseum Winterthur, FOAM Amsterdam, Le Bal Paris și MoMA PS1 New York.

Mihai Șovăială este un artist vizual din România, cunoscut pentru explorările sale asupra peisajului urban și modului în care acesta reflectă transformările sociale și culturale. Absolvent al Universității Naționale de Arte din București, Șovăială a participat la numeroase expoziții naționale și internaționale, remarcându-se prin utilizarea inovatoare a fotografiei și video-ului. Lucrările sale documentează și interpretează spațiile cotidiene, punând accent pe detaliile care, deși trec deseori neobservate, au o puternică încărcătură narativă și vizuală.

Sebastian Stumpf explorează relația dintre corpul său și spațiul urban. Aceste acțiuni, realizate personal, perturbă ordinea urbanistică stabilită. Lucrările sale sunt compoziții precise ale peisajului urban, în care acțiunile sale devin o declarație artistică. A expus în muzee renumite precum Museum Folkwang(Essen), Museum für PhotographieBraunschweig, și a participat la Bienala de la Berlin, precum și la alte expoziții internaționale. În 2012, a realizat o lucrare publică în Halle și a fost bursier al Villa Aurora în 2016.

Vladimir Florentin, un artist român stabilit la Londra, a cofondat Displaced Materials Lab și se specializează în fotografie extinsă. Absolvent al Universității Westminster în 2021, a expus lucrări la evenimente internaționale și a publicat în mai multe reviste. Munca sa se concentrează pe situri abandonate și zone de construcție, pentru a crea narațiuni vizuale care transformă peisajele urbane în expresii sculpturale.