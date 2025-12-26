Descoperire uimitoare: O creatură fascinantă a fost găsită în apele din sudul Angliei

Descoperirea a fost făcută în apele mici de la stâncile din Devon. O familie care se plimba prin zonă l-a văzut. Ei au fost atrași de forma neobișnuită a creaturii. Ulterior au informat specialiștii, care au tras concluzia că este un limax de mare curcubeu.

Fința foarte rară și frumoasă a fost descoperită în sudul Angliei pentru prima dată.

„Ce frumusețe! Limaxul de mare a fost recunoscut ca fiind ceva foarte special și neobișnuit”, a declarat biologul marin local și fotograful subacvatic Paul Naylor, potrivit Express.

Limaxul de mare curcubeu face parte dintr-o familie marină foarte viu colorată.

„Acesta trebuie să fie cel mai viu colorat și frumos limax (sau creatură marină, de altfel) pe care l-am văzut vreodată!”, a exclamat Coral Smith, reprezentantul Devon Wildlife Trust

Descoperirea limaxului de mare curcubeu în Devon demonstrează că mările se încălzesc din cauza schimbărilor climatice.

„Fiindcă poate supraviețui acum aici, înseamnă că alte creaturi adaptate la ape mai reci se vor confrunta cu dificultăți”, au explicat experții.

Potrivit Wildlife Trusts, alte creaturi rare care pot fi găsite în Marea Britanie sunt meduza mov și limaxul de mare portocaliu.