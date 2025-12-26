x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Prognoza meteo, 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026: Regiunea cea mai afectată de valul de ger

Prognoza meteo, 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026: Regiunea cea mai afectată de valul de ger

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   11:20
Prognoza meteo, 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026: Regiunea cea mai afectată de valul de ger
Sursa foto: Hepta/Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în această perioadă în toată țara.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026. Avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară.

Prima săptămână: ger în munți, ploi în nord

În intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în întreaga țară. Abaterea termică negativă va fi ușor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. În rest, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 5-12 ianuarie: vestul țării, cel mai afectat

Temperaturile medii vor rămâne sub normale la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului. Meteorologii estimează cantități ușor excedentare de precipitații în toate regiunile.

Săptămâna 12-19 ianuarie: frig moderat, ploi abundente

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Ultima săptămână: precipitații abundente în extracarpatice

În perioada 19-26 ianuarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ianuarie anul nou
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri