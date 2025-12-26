x close
Vijelie în Sinaia: Mai mulți copaci doborâți, un autoturism avariat

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   21:00
Sursa foto: Copaci căzuți peste mașini în Sinaia

Mai mulți copaci au căzut în Sinaia, vineri, unde sunt intensificări ale vântului.

Mai multi copaci au căzut pe strada Zamora, pe garduri și fire de curent electric. Alți cinci copaci sunt căzuți pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei persoane.

Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Pompierii Detașamentului Sinaia vin în sprijinul comunităților afectate, misiunile fiind în dinamică.

Vântul continuă să sufle cu putere, iar pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să întrerupă activitățile în aer liber și să se adăpostească în spații sigure.

(sursa: Mediafax)

 

