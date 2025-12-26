Accident grav în Constanța: 10 victime, dintre care patru copii, duse la spital. O persoană în comă

Accidentul rutier a implicat două autoturisme. În urma impactului, zece victime au necesitat îngrijiri medicale: șase adulți și patru copii.

Una dintre victime se află în stare critică. Aceasta este în comă, intubată, inconștientă și a fost găsită încarcerată în mașină.

La fața locului au intervenit resurse importante: Stația Hârșova cu 1 ASAS și 1 SMURD B, Detașamentul Medgidia cu 1 ATPVM și 1 SMURD B, SAJ cu 1 ambulanță tip B și elicopterul SMURD.

Toate cele zece victime au fost transportate la Spitalul Județean Constanța pentru evaluare și îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)