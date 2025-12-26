x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Accident grav în Constanța: 10 victime, dintre care patru copii, duse la spital. O persoană în comă

Accident grav în Constanța: 10 victime, dintre care patru copii, duse la spital. O persoană în comă

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   14:05
Accident grav în Constanța: 10 victime, dintre care patru copii, duse la spital. O persoană în comă
Sursa foto: Accident extrem de grav la Constanţa

Accident rutier grav vineri pe DN2A, la intersecția cu DJ223, în zona localității Horia, județul Constanța. Zece persoane, dintre care patru copii, au fost duse la spital.

Accidentul rutier a implicat două autoturisme. În urma impactului, zece victime au necesitat îngrijiri medicale: șase adulți și patru copii.

Una dintre victime se află în stare critică. Aceasta este în comă, intubată, inconștientă și a fost găsită încarcerată în mașină.

La fața locului au intervenit resurse importante: Stația Hârșova cu 1 ASAS și 1 SMURD B, Detașamentul Medgidia cu 1 ATPVM și 1 SMURD B, SAJ cu 1 ambulanță tip B și elicopterul SMURD.

Toate cele zece victime au fost transportate la Spitalul Județean Constanța pentru evaluare și îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident victime coma
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri