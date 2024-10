MARe din Primăverii aniversează 6 ani și deschide porțile unui nou început: Ioana Enache se alătură conducerii muzeului

Octombrie 2024 marchează 6 ani de la deschiderea MARe - Muzeul de Artă Recentă din Bd. Primăverii și, cu acest prilej, se deschid oportunitățile unui nou început.

Ioana Enache se alătură conducerii MARe și va asigura, împreună cu consiliul director, conducerea operatională a Fundatiei MARe. Un om de business care vine în managementul cultural, având credința că România poate, îndrăznește și reușește să se ridice și în acest domeniu la standardele internaționale.

Cine este Ioana Enache

Cu o experiență de peste 30 de ani, dintre care peste 10 ani în funcția de General Manager Amway la nivel regional, numeroase proiecte de consultanță în management și business transformation, Board Member Bravva Angels si fost CEO Sanovita, Ioana Enache a ocupat funcții de conducere în companii de top din domenii variate, de la beauty & wellness, la farma, industria petrolieră, alimentară, sau retail.

Experiența sa de management vizează transformarea și dezvoltarea business-urilor, consolidarea și conducerea echipelor, generarea de creștere sustenabilă, lansarea de produse inovatoare și branding. Cu un puternic spirit de leadership, Ioana Enache a avut rezultate remarcabile în pozițiile ocupate și a primit numeroase distincții și premii de recunoaștere a performanțelor sale.

„Suntem deosebit de onorați să o aducem alături de noi pe Ioana Enache la conducerea Muzeului de Artă Recentă, furnizând o vastă experiență în domeniul managementului și o viziune strategică de care muzeul are nevoie.

Astfel, după 6 ani de la deschidere, avem ocazia ca MARe să beneficieze de un nou început și de toată plus-valoarea pe care un lider cu experiență în business o poate aduce și impacta pozitiv o entitate culturală la nivel înalt, așa cum este și cum ne dorim să rămână MARe.

Căci, dincolo de spiritul ludic și profund artistic, Muzeul de Artă Recentă este o instituție ce trebuie să servească obiectivului său principal, de a fi un “spațiu-eveniment” deschis artei contemporane. Venirea Ioanei Enache marchează un moment important pentru instituție și, cu siguranță, va oferi noi perspective de creștere, transformare și consolidare a poziției MARe pe scena artei contemporane românești și internaționale”, a declarat Roger Akoury, fondatorul Muzeului de Artă Recentă.

La rândul său, Ioana Enache mărturisește ce a determinat-o să facă acest pas spre un domeniu cu totul nou.

„Este o alegere pe care am făcut-o cu sufletul. Admir și respect acest muzeu de când am fost la deschiderea lui, acum 6 ani, când am simțit că Bucureștiul a primit cadou un puternic reper cultural. Apoi, când am primit oferta de a mă alătura managementului, deși sunt și rămân un om de business, recunoscatoare boardului MARe pentru încredere, am ales să preiau acest proiect, simțind pur și simplu, că a venit momentul să dau ceva înapoi societății, așa cum, de fapt, a și fost conceput acest muzeu de către fondatorul lui.

Este un privilegiu pentru mine să pot contribui, prin preluarea managementului Muzeului MARe, la acea Românie neprăfuită, cool, cultivată și educată.

Alături de board și de echipă, ne dorim ca MARe să devină un muzeu plin de vizitatori, de ateliere și inițiative creative, culturale, un spațiu al dialogului și al evoluției, atât a fiecăruia dintre noi, cât și a societății.

Ne propunem un calendar cultural extrem de bine curatoriat, care să aducă expoziții inedite, cum este, de altfel, și expoziția actuală, precum și expoziții cu artiști internaționali pe care îi vedem în marile muzee ale lumii. Toate societățile evoluate au la bază arta, cultura, educația și sportul, iar Romania este în evoluție accelerată și în acest sens.”

Ce aduce luna octombrie la MARe

Luna octombrie se prezintă ca o aniversare pe întreaga perioadă, cu o multitudine de evenimente dedicate publicului, stakeholderilor / partenerilor și prietenilor MARe. Dar, totodată, este și o avanpremieră pentru ceea ce va urma de acum înainte: mai multe activități, efervescență și evenimente.

Calendarul de evenimente al lunii Octombrie cuprinde:



Expoziția curentă: MONSTRUL, PĂTRATUL ȘI HOHOTUL - iunie 2024 - ianuarie 2025 - la care va invităm în fiecare zi (cu excepția zilei de marți când muzeul este închis), între orele 11.00-19.00.

MARe de Mic - ateliere de pictură și desen pentru copii, care au deja foarte mare succes vor fi, începând cu luna Octombrie și în fiecare sâmbătă, nu doar în fiecare duminică.

Lansăm Atelierele de creativitate în fotografie Foto MARe - care vor avea loc duminică după-amiază.

Totodată, în Octombrie, lansăm și INSTAtur, tururi ghidate de 15 min, pe care le vor susține custozii echipei MARe, în fiecare zi de luni, miercuri și joi, la orele 11.30 și 17.00.

1 octombrie - De Ziua Internațională a persoanelor vârstnice - a fost lansată campania

Acum tu ești MARe, prin care provocăm și încurajăm tinerii să-și aducă părinții și bunicii la muzeu. Astfel, dorim să creăm contextul unui dialog despre artă între generații, un moment de regăsire între nepoți și bunici. Intrarea pentru persoanele vârstnice care îi însoțesc și au peste 65 ani este cadoul MARe, pe tot parcursul lunii Octombrie.

5 octombrie - Ziua Profesorilor - Va fi ziua ușilor deschise pentru Cadrele didactice pe care îi primim cu bucurie ca invitați ai muzeului.

7 octombrie - În fiecare zi de luni, muzeul oferă acces gratuit pentru toți elevii și studenții, indiferent de profilul studiilor pe care le urmează.

11 octombrie - Vă așteptăm la turul ghidat al expoziției MONSTRUL, PĂTRATUL ȘI HOHOTUL alături de artista Codruța Cernea, ale cărei lucrări le regasiti ca parte din expoziția actuală a muzeului.

18 octombrie - Vă așteptăm la turul ghidat al expoziției alături de Dan Popescu (curatorul expoziției MONSTRUL, PĂTRATUL ȘI HOHOTUL) și regizorul Radu Jude.

Despre MARe | Aici e arta de azi

MARe este un adevărat hub cultural, care a prezentat deja publicului din România peste 50 de expoziții internaționale și românești, inclusiv Efectul Picasso, pe lângă multe evenimente conexe: concerte, teatru, dans contemporan, seri de poezie proiecții de filme, mese rotunde, tururi ghidate.

MARe este totodată primul muzeu privat deschis după mai bine de 100 de ani, punând la dispoziția publicului clădirea de 1200 mp, desfășurată pe 5 niveluri, dotată cu toate spațiile, echipamentele, serviciile, programele și personalul de specialitate cerute de exigențele muzeografice.

Reprezentând, probabil, cea mai importantă investiție privată într-un proiect de acest tip, MARe își asumă cu seriozitate rolul de catalizator, fiind un nou reper cultural pe harta orașului București și nu numai. Nou, atât din punct de vedere cronologic, cât și din punct de vedere al discursului, al abordării, al propunerilor sale și al unui important departament educațional, MARe își propune să fie din toate punctele de vedere un „spațiu-eveniment” deschis artei contemporane.

MARe/Muzeul de Artă Recentă, realizat și administrat de Fundația MARe, a fost deschis publicului în octombrie 2018. Din board-ul său fac parte: Roger Akoury (fondator MARe), Suzana Vasilescu (antreprenor creativ), Dan Popescu (curator și galerist), Ioana Enache (Director MARe).

