O călătorie în interior și o privire aruncată în viitor, pe final de octombrie la Celula de Artă

Finalul lunii octombrie aduce două expoziții noi în spațiile neconvenționale ale Celulei de Artă – pe 22 octombrie, la Galeria Verticală by Celula de Artă, găzduită de Random Space (str. Popa Petre nr. 21) va avea loc vernisajul Let’s run back to a zero point. Look inside a artistei Marina Aristotel, ce propune o călătorie în interiorul fiecăruia dintre noi iar pe 24 octombrie, la Celula de Artă din B-dul Carol nr. 53, Daniel Loagăr, co-fondator al Celulei de Artă, aduce Protoype for Future Cities, un exercițiu de anticipație asupra viitorului.