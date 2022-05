Săptămâna evenimentelor Insomnia Nights la Galeria Anca Poterașu

Vineri, pe 13 mai, începând cu ora 18:00 se va viziona în prezența artistului Carlos Amorales filmul ”The Rhetoric of the Mask” urmată de o discuție cu acesta. Lucrarea înregistrează diverse acțiuni ale lui Amorales, purtând o serie de măști, în fața unui ecran de computer ce se comportă asemenea unei camere de filmat, dar și ca o oglindă. În timpul celui de-al doilea an al pandemiei, artistul a montat un mic platou de filmare în studioul său pentru a se înregistra pe Zoom folosind fundalurile virtuale pentru a crea scenarii care reproduc și, în același timp, ascund spațiul privat, multiplicând imaginea artistului, creând un joc de straturi vizuale în care masca este o resursă formală și un mijloc de reflecție.

În continuarea proiecției de film, va avea loc un dialog, începând cu ora 19:00, moderată și susținută de curatorul invitat Adrian Notz, care va aborda tema măștilor pe care le purtăm în lumea reală, pe platformele virtuale, despre sinele nostru digital, despre ceilalți în interfețele noastre cu lumea înconjurătoare.